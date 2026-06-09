Según informó el martes la Federación Nacional de Fútbol, Estados Unidos retiró a Irán, con muy poca antelación, las entradas que le habían sido asignadas para los partidos de la fase de grupos. Este incidente se suma a las recientes disputas burocráticas entre ambos países por el Mundial.
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¡Escándalo con las entradas antes del Mundial! EE. UU. toma medidas drásticas contra los aficionados iraníes
Según un comunicado de la Federación Iraní de Fútbol, Estados Unidos busca «impedir la presencia de aficionados iraníes en los estadios». La Federación recordó que, según las normas de la FIFA, le corresponde el 8 % de las entradas para cada partido. Tras recibir su cuota, Irán ya había iniciado la venta de entradas para los partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todos en Estados Unidos.
Sin embargo, de forma inesperada se retiraron esas asignaciones y, en las circunstancias actuales, la Federación no puede ofrecer ni una sola entrada a los aficionados, explicaba el comunicado. La Federación consideró la medida «contraria al espíritu de las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes».
Guerra con EE. UU.: Irán traslada su sede para el Mundial a México
Ni la FIFA ni los organizadores estadounidenses se han pronunciado aún sobre las acusaciones de Irán. Anteriormente hubo un debate sobre la concesión de visados a la delegación iraní para el Mundial. Aunque los jugadores obtuvieron a última hora el permiso de entrada a EE. UU., a 15 miembros de la delegación se les denegó. Por el conflicto entre ambos países, la selección iraní ya había trasladado su sede de preparación de Tucson (Arizona) a Tijuana (México).
Irán debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, jugará ante Bélgica el 21 en la misma ciudad y cerrará el grupo el 26 contra Egipto en Seattle.