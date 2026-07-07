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Julian Nagelsmann Lena 2024Getty Images
SID

Traducido por

«Esa foto tan inquietante de Lena en bicicleta no ayudó nada»: Rudi Völler explica cómo Julian Nagelsmann perdió gran parte de su credibilidad

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann

Rudi Völler ha vuelto a defender con vehemencia al seleccionador nacional dimitido, Julian Nagelsmann, aunque habría tomado de otra manera alguna que otra decisión antes y durante el Mundial.

«Siempre diré que fue una suerte contar con él», afirmó el director deportivo de la DFB en una entrevista conjunta con kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD y Bild en Fráncfort del Meno.

  • En última instancia, Nagelsmann fracasó por su forma de comunicarse en torno a diversas cuestiones relacionadas con la plantilla. «Por desgracia, Julian ya había perdido la confianza que había tenido durante mucho tiempo, tanto antes del Mundial como durante el mismo. Me pareció un poco injusto», afirmó Völler. Las decisiones del seleccionador y su forma de comunicarlas generaron malestar en el equipo, y al final «ya no quedaba base» para seguir colaborando.

    Völler rechazó las críticas al alojamiento: «Fue tan bueno como el resultado final. No toleraré comentarios negativos; las condiciones de entrenamiento fueron sensacionales». Noruega, la sorpresa del Mundial, se alojó cerca y, a diferencia de Alemania, no cayó eliminada en la primera ronda.

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    «Se subestimó la fuerza y el poder de las fotos»

    «Se subestimó la fuerza de las fotos», admitió Völler, y mencionó «esa imagen inquietante de Lena en bicicleta, que no ayudó». Se refería a que, durante el Mundial, se vio a la esposa de Nagelsmann yendo en bici al entrenamiento. «Pero no fue por eso que fallamos tres penaltis contra Paraguay».

    La tercera eliminación temprana seguida en un Mundial «no es casualidad. En ciertas posiciones ya no somos los mejores ni estamos al nivel mundial. Hay que trabajar». Eso es lo que Völler, que cumplirá su contrato con la DFB hasta 2028, pretende hacer en el futuro junto al seleccionador que desea, Jürgen Klopp.

  • Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador principal

    PeríodoEquipo
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - 2026Alemania

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