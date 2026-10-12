Tras el pitido final, Neville destacó la fortaleza mental que mostró el equipo de Maresca al soportar el ambiente hostil en el estadio de sus grandes rivales.

Al reflexionar sobre el ambiente cargado de tensión que rodeó este partido de tanta trascendencia, el excapitán del Manchester United dio su opinión en Sky Sports: «Anfield es un estadio en el que es muy difícil ganar. Esos jugadores y miembros del cuerpo técnico del City lo están celebrando juntos.

«La afición del Liverpool está cantando “vais a descender”. Eso te da una idea de lo que rodeaba a este partido. No sabes dónde acabará el City, pero nadie puede restar mérito a la actuación de Enzo Maresca y sus jugadores».