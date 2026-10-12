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«Esa actuación no se la puede quitar nadie»: Gary Neville elogia al Manchester City de Enzo Maresca tras su victoria por 3-0 ante el Liverpool en Anfield, en medio de las acusaciones de la Premier League
Los visitantes acallan a la hostil afición local
El líder respondió a la declaración de culpabilidad por infracciones financieras con una actuación de gran eficacia en Merseyside que le permitió recuperar los tres puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación. El encuentro estuvo marcado por la tensión y las incesantes provocaciones de la afición local, hasta que la expulsión de Ryan Gravenberch allanó el camino para que el equipo visitante tomara el control. El gol inicial de Erling Haaland, seguido de dos tantos sensacionales de Jeremy Doku y Rayan Cherki, aseguró los tres puntos pese a la amenaza de duras sanciones que pesa sobre el club.
- Getty Images Sport
«Esa actuación no se la puede quitar nadie»
Tras el pitido final, Neville destacó la fortaleza mental que mostró el equipo de Maresca al soportar el ambiente hostil en el estadio de sus grandes rivales.
Al reflexionar sobre el ambiente cargado de tensión que rodeó este partido de tanta trascendencia, el excapitán del Manchester United dio su opinión en Sky Sports: «Anfield es un estadio en el que es muy difícil ganar. Esos jugadores y miembros del cuerpo técnico del City lo están celebrando juntos.
«La afición del Liverpool está cantando “vais a descender”. Eso te da una idea de lo que rodeaba a este partido. No sabes dónde acabará el City, pero nadie puede restar mérito a la actuación de Enzo Maresca y sus jugadores».
«Una sombra se cernirá sobre el club»
Neville admitió que resulta difícil separar los elogios por lo visto sobre el césped de la posibilidad de una importante deducción de puntos o del descenso que aún se cierne sobre la mitad azul de Mánchester.
Al profundizar en la incertidumbre sobre el proceso regulatorio y la contundente actuación del equipo visitante, el comentarista añadió: «Es el primer partido del Manchester City que comento desde que salieron a la luz los cargos hace unas semanas. Ya dije que sería perfecto si pudieran dejar de asignarme partidos del Manchester City hasta que haya un veredicto.
»Deberíamos poder elogiar la victoria sin tener eso en mente. Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma y Elliott Anderson estuvieron excelentes. Al acabar el partido, te imaginas que, si se confirman los veredictos de culpabilidad, una sombra se cernirá sobre el club».
- Focus Images
¿Qué viene ahora para ambos equipos?
El City debe volver rápidamente a centrarse en Europa, ya que recibe al PSG, vigente campeón de la Champions League, en un trascendental partido de la fase de liga el miércoles 14 de octubre. La visita del gigante francés supone otra dura prueba de carácter para los hombres de Maresca, mientras la batalla legal del club continúa de fondo. Mientras tanto, el Liverpool afronta cada vez más interrogantes tácticos después de que Florian Wirtz no lograra dejar huella y la ausencia de Alexander Isak se notara mucho
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