«El jugador de 32 años es "uno de los peores del equipo". Es un lateral derecho muy limitado, mediocre, pero honesto y trabajador, que debe estar muy contento de poder jugar en un Mundial. Es muy sólido, pero eso es todo», afirmó el experto Lutz Pfannenstiel en MagentaTV.
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«¡Es uno de los peores!» Un duro balance sobre la tan cacareada «estrella» del Mundial
Antes del Mundial, Payne se hizo famoso gracias a la influencer argentina Valen Scarsini, que lo llamó el jugador «más desconocido» del torneo. En el 2-2 (1-1) de Nueva Zelanda ante Irán, el jugador del Wellington Phoenix fue titular con los «All Whites» y fue sustituido en el minuto 77.
Es la tercera vez que Nueva Zelanda juega un Mundial, después de 1982 y 2010. Pfannenstiel (53), quien jugó como portero en el país, afirmó: «Debemos dejar atrás el estigma de que uno era pastor y el otro mecánico; eso ya no es así». No es un equipo técnico, pero sí físicamente robusto y trabajador.
El entrenador Darren Bazeley ha orientado el juego «más hacia la posesión del balón», según Pfannenstiel: «Las cosas están cambiando en el fútbol neozelandés. Ya no existe la mentalidad amateur de antaño».