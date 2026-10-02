El goleador James subrayó el valor de esta actuación desafiante para reconstruir la confianza de la plantilla en el escenario internacional. En declaraciones a BBC Match of the Day Wales, el exdelantero del Manchester United reflexionó sobre la renovada garra del equipo: «Es una victoria enorme, nos permite estrenarnos en este grupo.

«Estábamos realmente decepcionados después de los dos primeros partidos, especialmente contra Dinamarca, no fuimos del todo nosotros. Esta noche sí fuimos nosotros, defendimos bien desde arriba, mucha gente nos habría dado por acabados tras el primer gol, pero fue genial para nosotros marcar antes del descanso y eso nos dio ese impulso».

Destacando el esfuerzo colectivo detrás de su reacción, añadió: «Es mérito del cuerpo técnico y de los jugadores habernos repuesto tras los primeros partidos; la afición también estuvo increíble esta noche, así que realmente nos ayudó».