En declaraciones al Süddeutsche Zeitung, el inversor jordano afirmó: «A estas alturas todos saben que no es solución aportar dinero nuevo cada año». Según él, «la cuestión no es si alguien concede otro crédito. La verdadera pregunta es cómo quiere el club construir un futuro estable que no dependa cada temporada de financiaciones de emergencia».

Tras la retirada del patrocinador principal, «die Bayerische», que ejerció su derecho de rescisión por el descenso a la Regionalliga, al 60 le faltan, según la prensa, 2,7 millones de euros para evitar la insolvencia, la misma cifra que se exigía para la licencia de Tercera División.

El miércoles, la directiva confirmó ante los indignados aficionados en la sede de Giesing que el club descendía a la cuarta división (Regionalliga) por falta de dinero.

«No hemos conseguido la licencia, lo que significa que el año que viene jugaremos en la Regionalliga», declaró el presidente del club, Gernot Mang, quien admitió que no se aportó la prueba de la cobertura del déficit presupuestario de 2,7 millones de euros antes de las 17:00 horas.