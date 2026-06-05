«¡Es una superestrella al nivel de Cristiano Ronaldo!» Florentino Pérez planea un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid

Pérez anunció una oferta de 150 millones de euros por una «superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo». No es Erling Haaland, pese a los rumores.

Aseguró que el fichaje es prioritario y se concretará pronto: «El martes presentaré a un gran club de la Liga de Campeones una oferta importante por un jugador que supondría el mayor traspaso de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros».