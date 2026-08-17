«Es una pregunta que solo él puede responder»: el ex del Liverpool Dietmar Hamann da ventaja al Arsenal en la carrera por Bradley Barcola

La carrera por Barcola ha llegado a un punto de ebullición a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes de verano, con dos de los pesos pesados más importantes de la Premier League compitiendo por su fichaje.

El jugador de 23 años ha disfrutado de una etapa cargada de títulos en la capital francesa desde su llegada procedente del Lyon, con una aportación de 39 goles y 37 asistencias en sus 152 partidos con el equipo de Luis Enrique. Su negativa a firmar una ampliación de contrato más allá de 2028 ha puesto en alerta a la élite europea, especialmente tras su papel decisivo en el reciente dominio nacional y continental del PSG.

El Liverpool, ahora bajo la dirección de Andoni Iraola, está desesperado por encontrar un recambio de talla mundial para Mohamed Salah tras su marcha al Trabzonspor. Mientras, el Arsenal de Mikel Arteta busca reforzar sus opciones ofensivas después de no lograr el fichaje de la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior.

Lo que está en juego es enorme, y el exinternacional alemán Hamann admite que, aunque Anfield tiene un encanto único, el proyecto deportivo del Emirates Stadium podría resultar más atractivo para un jugador acostumbrado a ganar títulos de forma constante. El Liverpool ya ha movido ficha al presentar una oferta mejorada de 135 millones de euros por el talentoso extremo.