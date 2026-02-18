«Es una pena»: Pierre Kalulu responde a la disculpa de Alessandro Bastoni tras la polémica tarjeta roja del defensa de la Juventus en la derrota ante el Inter

Kalulu fue expulsado poco antes del descanso tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una entrada sobre Bastoni, que cayó al suelo durante la jugada. El defensa del Inter reclamó inmediatamente al árbitro una sanción disciplinaria, alegando que Kalulu le había tirado de la camiseta para derribarlo. Sin embargo, las repeticiones televisivas no mostraron ningún contacto claro entre los dos jugadores.

El Inter consiguió una dramática victoria por 3-2 con un gol en el último minuto, ampliando su ventaja en lo alto de la tabla a ocho puntos, con 61 puntos. La Juventus, por su parte, sigue quinta en la clasificación, con 46 puntos en 25 partidos.

Las secuelas del Derby d'Italia han estado cargadas de tensión, aunque Bastoni intentó calmar la situación pidiendo disculpas públicamente por exagerar el contacto. Cuando se le preguntó sobre el gesto del jugador del Inter, Kalulu se centró en el futuro en lugar de obsesionarse con una decisión que no se puede revocar. «No he visto lo que ha dicho. El partido ya ha terminado, tenemos que mirar hacia adelante y no pensar más en ello. Solo diré que es una pena», admitió el defensa, claramente frustrado por el impacto que la suspensión tuvo en su ritmo y en el impulso del equipo.

El jugador de 24 años no ocultó que el incidente le había afectado emocionalmente en los días previos a los compromisos europeos de la Juve. Reflexionando sobre su estado mental tras la controvertida expulsión, Kalulu explicó: «Obviamente, estaba muy nervioso después de este episodio, es mejor hablar poco porque decir demasiadas cosas no sirve de nada. Tengo que pensar en el campo, hay otras personas para hablar de estas cosas».