Nuno describió la velada como un «partido muy emotivo de principio a fin» tras ver cómo su equipo caía de la forma más dramática posible. Los Hammers parecían estar sentenciados al ir perdiendo por 2-0 ya en el tiempo de descuento, tras los goles de Ao Tanaka y un penalti de Dominic Calvert-Lewin.

Sin embargo, una impresionante remontada en los últimos minutos permitió a Mateus Fernandes y Axel Disasi marcar en los minutos 93 y 96, lo que desató el delirio entre el público local —entre los asistentes se encontraba Danny Dyer, actor de Football Factory y EastEnders, que animaba a su yerno Jarrod Bowen desde la grada—.

«Para los chicos es triste, es triste, es triste para nosotros, especialmente para nuestros aficionados, por cómo vieron la segunda parte, cómo reaccionamos, cómo remontamos el partido, creando las mejores ocasiones, estrellando balones en el poste», comentó Nuno.

A pesar del dominio del West Ham en los 30 minutos adicionales, incluyendo goles anulados por fuera de juego y balones que dieron en la madera, no pudieron encontrar el gol de la victoria que su presión merecía antes de que la lotería de los penaltis tomara el relevo.