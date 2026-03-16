«¡Es una pena!» - Carlo Ancelotti desvela los detalles del mensaje de texto que envió a Federico Valverde tras la heroica tripleta del jugador del Real Madrid ante el Manchester City

Valverde disipó cualquier duda sobre la capacidad ofensiva del Madrid en ausencia de Kylian Mbappé con un histórico hat-trick en la primera parte contra el Manchester City. Con el brazalete de capitán, el uruguayo de 27 años solo necesitó 42 minutos para conseguir el primer triplete de su carrera, dejando atónito al equipo de Pep Guardiola en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Valverde demostró su eficacia en el escenario más importante, a pesar de que a menudo juega en posiciones más retrasadas o como lateral derecho para cubrir en caso de lesiones. Antes de este partido, el centrocampista no había marcado en sus 26 apariciones anteriores en Europa, lo que hace que su actuación sea aún más impresionante, ya que los blancos se pusieron con una ventaja de 3-0.