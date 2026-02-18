«¡Es una máquina!». Luis Díaz se enorgullece de ser compañero de Harry Kane, mientras que la exestrella del Liverpool destaca la increíble influencia del delantero en el Bayern de Múnich

Díaz fichó por el Bayern procedente del Liverpool el verano pasado por un importe aproximado de 70 millones de euros, firmando un contrato de cuatro años. Tomar el relevo de los grandes históricos del Bayern conlleva una presión económica considerable, sobre todo teniendo en cuenta la elevada cifra pagada al Liverpool. Sin embargo, Díaz está decidido a no dejar que las cifras dicten su rendimiento en el campo.

«El día que firmé, un periodista ya me preguntó por mi precio de traspaso. Que era uno de los jugadores más caros, etc.», dijo. «Entonces respondí: si este club cuenta conmigo, solo intento dar la respuesta en el campo. No tenía intención de presionarme por eso ni de decirme a mí mismo que ahora tengo que ser el mejor. No, lo importante era y es siempre el equipo. Quería ir paso a paso, familiarizarme primero con el equipo y, a partir de ahí, limitarme a hacer mi trabajo. He jugado algunos buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento mucho más cómodo».

La transición no ha estado exenta de obstáculos, especialmente fuera del campo, donde el cambio cultural de Merseyside a Múnich ha supuesto un reto para su familia. «Cuando el Bayern se puso en contacto conmigo, tuve claro desde el primer momento que quería aceptar este traspaso», añadió Díaz. «Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía básicamente lo que podía esperar allí. Fue una buena decisión, una decisión por un equipo increíble y grandioso. Y cuando vas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo donde estás. Ser feliz es lo más importante para un jugador y también para su familia. Fue un acierto venir aquí. Tenía claro que aquí encontraría un grupo de futbolistas increíblemente bueno y un club con una infraestructura excepcional, un gran campo de entrenamiento. No tenía ninguna duda al respecto. Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sin duda sigue siendo, el idioma... pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como hice antes en Liverpool. Por eso, el FC Bayern apostó por mí y yo intento devolver esa confianza en el campo».

