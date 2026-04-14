«¡Es una locura!» Lo que más impresiona a Jude Bellingham, del Real Madrid, del FC Bayern

Los madridistas llegan al partido de vuelta contra el Bayern con desventaja. En el Bernabéu, el Bayern ganó 2-1 por primera vez en 25 años. «Cada derrota en la Champions League se siente como un desastre», reconoció Bellingham, pero ahora debemos «apostarlo todo a este partido. Tenemos que estar presentes, tenemos que dar la cara. No podemos escondernos».

Recientemente recuperado de una lesión muscular y aún sin ritmo óptimo, Bellingham no conserva buenos recuerdos del Allianz Arena. Con 22 años, no ha ganado ninguno de sus cinco partidos como visitante con el BVB o el Real Madrid, y en todas las derrotas con el Dortmund encajaron al menos tres goles. «Cada vez que he estado aquí con el Dortmund, ha sido una mala experiencia», resumió.

Y ganar en Múnich no se ha vuelto más fácil, reconoció: «La intensidad con la que juegan es una locura», dijo sobre el equipo de Vincent Kompany y resaltó las cualidades de Harry Kane.

«Harry es un jugador increíble, es increíble ver la gran forma en la que se encuentra», elogió a su capitán en la selección y lamentó la suerte de sus «hermanos de Dortmund», que este año también tendrán que rendirse ante Kane y el Bayern en la lucha por el título. Ahora le toca a él lograr lo que su antiguo club no ha conseguido. «¡Queremos parar al Bayern y a Harry!»