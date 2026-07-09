El streamer N3on preguntó qué equipo de la NBA comete más faltas y juega más agresivo; respondió: «¡El OKC, todo el equipo!». También criticó el trato que los árbitros de la NBA dan al campeón de 2025.
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«¡Es una locura!» Dennis Schröder arrasa en la NBA contra su antiguo equipo
«Es una locura que no les piten mucho, a pesar de que juegan así toda la temporada», dijo Schröder, quien también elogió a la organización en la que jugó entre 2018 y 2020. «Me encanta OKC. Tienen al mejor director general del mundo», afirmó con entusiasmo, refiriéndose a Sam Presti, muy respetado en toda la liga, a quien describió como un «hombre muy inteligente».
Con una defensa agresiva y disciplinada, liderada por Isaiah Hartenstein y Chet Holmgren bajo el aro, el incansable Alex Caruso, el límite de Lu Dort y el MVP Shai Gilgeous-Alexander, OKC ganó el título de la NBA en 2025 por primera vez desde 1979, cuando aún se llamaban Seattle SuperSonics. Sin embargo, la temporada pasada cayeron ante los San Antonio Spurs en siete partidos de la final del Oeste.
Lu Dort es considerado por muchos como «el jugador más sucio de la NBA».
En los últimos años, Dort se ha ganado la dudosa reputación de ser «el jugador más sucio de la NBA», según las redes sociales. La última polémica llegó a finales de febrero, cuando cometió una fea falta flagrante sobre Nikola Jokic, de los Denver Nuggets. Dort le tendió una zancadilla a propósito a «The Joker», y la superestrella serbia se abalanzó sobre él.
Schröder ya vivió la intensidad de los Thunder: el año pasado, con los Pistons, protagonizó un duelo verbal con SGA y los árbitros; el partido acabó con cinco técnicas y la expulsión de Cade Cunningham.
Tras pasar por los Sacramento Kings, Schröder ahora juega con los Cleveland Cavaliers. Con los Cavs reforzados —que, tras el traspaso de James Harden la temporada pasada, aspiraban al título del Este—, Schröder quedó eliminado sin pena ni gloria en las finales de conferencia por 0-4 ante los New York Knicks, y se quedó a un paso de disputar las Finales. Los Knicks acabaron proclamándose campeones tras vencer a los Spurs en las Finales.
Su futuro en Cleveland es incierto: los Cavs, que buscan el regreso de LeBron James, quieren reducir salarios y, de nuevo, el base alemán podría ser traspasado.
“Intentarán traspasar a Schröder para aliviar un poco la carga financiera”, afirmó el periodista de ESPN Brian Windhorst. El base alemán cobrará 14,8 millones de dólares garantizados la próxima temporada y, en 2028, solo 4,4 de los 15,5 millones de su contrato estarán asegurados.
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