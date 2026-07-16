Es una lástima morir como un cobarde... El miedo de Tawhil le otorga a Hossam Hassan un certificado de inocencia

Si la muerte es inevitable, morir como un cobarde es una cobardía. Este verso no solo es una sabiduría atemporal, sino que parece el título perfecto para dos partidos con el mismo resultado ante Argentina en el Mundial 2026, pero con historias muy distintas.

En la semifinal, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se atrincheró tras marcar pronto en la segunda parte, cedió el balón a Argentina y apostó por la cautela; la defensa no evitó la derrota ni las críticas.

En la otra historia, Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, aceptó la diferencia con el campeón en octavos, pero no se rindió: su equipo jugó con audacia y buscó la portería rival en cada ocasión, aunque acabó perdiendo 3-2. pero se ganó el respeto de los seguidores y el elogio de todos los que vieron el partido.

La derrota no siempre es fracaso: puede ser valentía si se lucha hasta el final, o dolor si llega tras rendirse pronto. Tuchel y Hossam tuvieron el mismo resultado, pero sus actitudes marcaron la diferencia.