Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
tuchel hossamkooora

Traducido por

Es una lástima morir como un cobarde... El miedo de Tawhil le otorga a Hossam Hassan un certificado de inocencia

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Argentina vs Egipto
Egipto
T. Tuchel
H. Hassan
FEATURES
Analysis
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Egipto
Alemania

La derrota es una sola... pero la forma en que se produzca determinará cómo te recordarán todos tras el pitido final

Si la muerte es inevitable, morir como un cobarde es una cobardía. Este verso no solo es una sabiduría atemporal, sino que parece el título perfecto para dos partidos con el mismo resultado ante Argentina en el Mundial 2026, pero con historias muy distintas.

En la semifinal, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se atrincheró tras marcar pronto en la segunda parte, cedió el balón a Argentina y apostó por la cautela; la defensa no evitó la derrota ni las críticas.

En la otra historia, Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, aceptó la diferencia con el campeón en octavos, pero no se rindió: su equipo jugó con audacia y buscó la portería rival en cada ocasión, aunque acabó perdiendo 3-2. pero se ganó el respeto de los seguidores y el elogio de todos los que vieron el partido.

La derrota no siempre es fracaso: puede ser valentía si se lucha hasta el final, o dolor si llega tras rendirse pronto. Tuchel y Hossam tuvieron el mismo resultado, pero sus actitudes marcaron la diferencia.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El miedo de Tuchel acaba con el sueño de Inglaterra

    La semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, jugada ayer miércoles, fue emocionante de principio a fin. La primera parte se limitó a duelos físicos sin dominio claro de ninguno de los dos equipos, así que el pase a la final parecía decidirse por un detalle.

    Sin embargo, en la segunda parte el panorama cambió. Inglaterra fue más atrevida, impuso su ritmo e intensificó la presión hasta que Anthony Gordon marcó el 1-0 en el 55’.

    El tanto debía darles confianza, pero Thomas Tuchel sorprendió al ordenar un repliegue total cerca de su área, con más de media hora por jugar.

    El técnico alemán no solo reculó, sino que cerró todas las vías de ataque: renunció a los contraataques y a la velocidad de sus jugadores para reforzar la defensa con Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly, como si el partido estuviera acabando, aunque aún quedaba mucho tiempo.

    Así, Argentina recuperó el balón, presionó sin pausa y generó ocasión tras ocasión hasta que Lionel Messi, con su habitual genialidad, asistió en los dos goles de la remontada de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y el campeón del mundo volteó el marcador en los momentos decisivos.

    Solo entonces Tuchel reaccionó y recurrió a Ivan Toney y Marcus Rashford, pero ya era tarde.

    Inglaterra perdió y el sueño de la afición de recuperar el título mundial, ausente desde 1966, se esfumó. La selección pagó el precio del miedo de su entrenador.

    • Anuncios
  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    La valentía de Hossam Hassan

    Hossam Hassan planteó el Egipto-Argentina de octavos con otra mentalidad: pidió a su equipo que no se atrincherara en su área, que no cediera el balón al campeón del mundo sin lucha, y mantuvo el equilibrio entre defensa y ataque.

    Egipto aprovechó las transiciones rápidas, abrió el marcador y terminó la primera parte por delante, sorpresivamente. Tras el descanso mantuvo la misma estrategia y siguió amenazando la portería argentina.

    Al inicio del segundo tiempo marcó el segundo tras un contraataque brillante, anulado por el VAR. Sin desanimarse, siguió insistiendo hasta volver a batir al campeón y poner el 2-0.

    Pese a la ventaja, Egipto no se replegó: siguió saliendo con el balón y creando peligro, e incluso rozó el tercero por algo de imprecisión en el remate.

    Sin embargo, la experiencia de Argentina y las soluciones de Messi acabaron imponiéndose: en los últimos 11 minutos el campeón del mundo aprovechó su mayor bagaje y marcó tres goles consecutivos que dieron la vuelta al partido, exponiendo la falta de experiencia de los egipcios en esta fase.

    A pesar de la eliminación y de la polémica arbitral, Egipto se despidió con la cabeza alta. Tras el partido se elogió su valentía y personalidad, y Hossam Hassan fue aplaudido por demostrar que enfrentarse a los grandes no significa esconderse, sino creer en la propia capacidad hasta el final.

  • FBL-EGY-WC-2026AFP

    Tuchel demuestra la inocencia de Hossam Hassan

    Tras la eliminación de Egipto del Mundial, llovieron las críticas sobre Hossam Hassan. Algunos creen que el seleccionador debió sustituir al defensa Hossam Abdel-Majeed en los últimos minutos y pasar a jugar con cinco atrás para frenar a Argentina.

    Para ellos, conservar la ventaja era prioritario, pues cada salida de balón dejaba espacios a la espalda que la velocidad argentina aprovechó en los minutos finales.

    Sin embargo, el fútbol respondió pocos días después. En la semifinal, Thomas Tuchel hizo casi todo lo que pedían: alineó un defensa más, añadió dos centrales, cerró líneas y cedió la pelota a Argentina sin contraatacar.

    Pese a todo, Argentina marcó dos goles en los últimos minutos y eliminó a Inglaterra.

    La diferencia es que Egipto cayó tras intentar jugar de tú a tú con el campeón, mientras que Inglaterra perdió sin hacer nada más que defender. Así, Hossam Hassan se marchó entre dudas, y Tuchel quedó señalado como el “entrenador cobarde” que perdió por miedo.

    En resumen, ambos encuentros mostraron que un repliegue excesivo no asegura la victoria y que la defensa sola no basta ante un rival como Argentina: perder es posible, pero la forma en que ocurre define cómo te recordarán tras el pitido final.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google