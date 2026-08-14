Las consecuencias de la decisión de Hojbjerg de rechazar un traspaso al Newcastle United han sido rápidas y severas en el Orange Vélodrome. A pesar de que el Marsella y el Newcastle alcanzaron un acuerdo total por un traspaso de 15 millones de libras, el excentrocampista del Tottenham Hotspur optó por un brusco giro de guion que ha dejado furiosa a la cúpula del club francés.

El jugador, de 31 años, había expresado su deseo de permanecer en el sur de Francia, pero su negativa a facilitar una operación que habría ayudado de forma significativa a la situación financiera del Marsella ha provocado que pierda su papel de liderazgo dentro de la plantilla.

La evidencia de su relegación quedó clara durante el amistoso del viernes contra el Atlético de Madrid, donde la hoja del partido confirmó un cambio de liderazgo. Hojbjerg fue incluido en el once inicial por el entrenador Bruno Genesio, pero el brazalete de capitán fue entregado en su lugar al internacional estadounidense Timothy Weah.

Genesio también reveló que la decisión fue tomada por la dirección del club y admitió que no estaba de acuerdo con ella al afirmar: "Voy a ser completamente franco, es una decisión de la directiva que no comparto".



