«¡Es una decisión escandalosa!»: Jamie Carragher carga contra el árbitro tras la expulsión de Ryan Gravenberch ante el Manchester City

Gravenberch fue posiblemente el mejor jugador sobre el césped durante una hora en Anfield antes de recibir la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jeremy Doku. Sin embargo, en declaraciones a Sky Sports, Carragher señaló que el verdadero error del árbitro Chris Kavanagh se produjo antes, cuando amonestó al centrocampista por una entrada sobre Elliot Anderson.

«Es una decisión muy mala del árbitro», dijo Carragher. «Lo que me frustra es que no iba a mostrarle la tarjeta amarilla. Solo se la muestra cuando cree que Anderson está lesionado. Eso no tiene nada que ver con que una falta merezca o no una tarjeta amarilla».