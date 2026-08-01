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«Es una debilidad mía»: la estrella del Barcelona Wojciech Szczesny hace una sincera confesión sobre su hábito de fumar que «no está dispuesto a combatir»
Vida personal del portero
El portero del Barcelona Szczesny ha abordado con franqueza su hábito de fumar en una entrevista con The Athletic. El guardameta de 36 años reconoció su adicción a la nicotina como un vicio del que no ha sido capaz de desprenderse. A pesar de ser visto como alguien con una mentalidad poco profesional, el polaco ha optado por mantenerse completamente abierto respecto a su vida fuera del campo.
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Szczesny hace una confesión sincera
El exguardameta de la Juventus ofreció su punto de vista sobre la importancia de mantener la honestidad respecto a su estilo de vida personal. Dijo: "Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy como soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme".
Incluso señaló que los aficionados del Barcelona han creado un cántico que hace referencia explícita a su hábito de fumar, y añadió: "Nunca antes había tenido mi propio cántico, así que eso ya es algo sorprendente. Lo disfruté. Intento ser lo más auténtico posible y parece que la gente lo aprecia".
Subrayando que su transparencia sobre su dependencia de la nicotina es clave para explicar por qué los aficionados conectan con él, el exguardameta del Arsenal afirmó: "Imagino que muchos jugadores tienen ciertas adicciones, ya sea a la nicotina, al alcohol o al juego, no lo sé. Pero hay un jugador que es bastante abierto al respecto, y ese soy yo. Y es una adicción contra la que ni siquiera estoy dispuesto a luchar. La acepto, y quizá a la gente simplemente le parece auténtico.
"La gente no cree que fumo porque haya visto una foto mía oculta tomada por los paparazis. Admití mi adicción, y es una adicción que mucha gente en el mundo tiene.
"Probablemente la gente pueda identificarse con ello. Ni siquiera se me pasa por la cabeza recomendar a la gente que empiece a fumar. Creo que es algo terrible y todo el mundo debería evitarlo. Es una debilidad mía, pero estoy bien con esa debilidad".
Enfoque relajado en el Barcelona
Szczesny se siente tan cómodo aceptando su vulnerabilidad que incluso lució una gorra con la palabra "smoker" durante el desfile de celebración de títulos del Barcelona. El gesto subrayó una actitud que no tiene ninguna intención de ocultar su realidad cotidiana ante la mirada pública. En última instancia, este nivel de autenticidad le ha valido al guardameta un respeto especial por parte de la afición del club.
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Balones al poste y al larguero
Szczesny sigue teniendo contrato con el Barcelona hasta junio de 2027. Durante la campaña 2025-26, disputó ocho partidos en La Liga, encajando 15 goles sin dejar la portería a cero en ninguno, además de cuatro apariciones en la Champions League en las que recibió seis tantos. El veterano guardameta se prepara ahora para una intensa competencia con el portero titular Joan Garcia de cara a la nueva temporada.
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