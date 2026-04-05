«Es una bomba»: el padre de Cristian Romero confirma el precio de la cláusula de rescisión del Tottenham en medio de los rumores de un traspaso «sorpresa»

El padre de Cristian Romero, estrella del Tottenham Hotspur, Víctor, ha respondido a las recientes informaciones que apuntan a que su hijo podría estar pensando en abandonar el norte de Londres.

En declaraciones a Cadena 3 sobre los últimos rumores, Víctor admitió que la situación se ha intensificado rápidamente. «Es una bomba que no deja de crecer. Espero que sea cierto; como hincha del Belgrano y como padre, ¿qué más podría pedir?, pero no sé nada», afirmó.

Se mostró sorprendido por las afirmaciones y señaló que «Cuti no es de los que hacen declaraciones, por eso me sorprende».