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«Es una bendición»: Ollie Watkins responde a las críticas de Jeremy Doku sobre la decisión del jugador belga respecto al nacimiento de su hijo
Watkins rechaza las críticas virales sobre el parto.
Watkins ha criticado con fuerza la reacción de los medios ante la ausencia temporal de Doku de la concentración de Bélgica para el Mundial. La polémica surgió tras las palabras de un presentador que calificó el parto de «momento repugnante» en el que los padres son inútiles.
Antes del encuentro de Inglaterra contra Ghana, el delantero del Aston Villa afirmó: «Alguien lo calificó de repugnante y, para empezar, esa no es forma de describir un parto».
- AFP
El extremo belga recibe críticas extrañas.
El viernes, en el programa «L'Equipe de Choc», Doku anunció que podría ausentarse en julio por el nacimiento de su primer hijo. La periodista France Pierron mostró su sorpresa y recordó que jugar un Mundial es un privilegio único.
«Tienes que darte cuenta de que participar en un Mundial es un auténtico privilegio; es una alegría increíble. Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; quizá no se repita en tu vida. Es un sueño de la infancia hecho realidad», afirmó en directo antes de añadir: «Y vas a dejar todo eso para estar presente en el nacimiento de tu hijo, que es un momento repugnante, perdona mi lenguaje, en el que el padre no sirve para nada; no es más que un extra».
Posteriormente, tanto L’Équipe como la propia Pierron se disculparon por sus palabras.
Las prioridades familiares tienen prioridad sobre el bullicio de los torneos
Watkins, padre de dos hijos, afirmó que la llegada del primer hijo es una experiencia única que no debe eclipsar el trabajo. También reconoció el desgaste emocional de pasar largos periodos alejado de la familia.
«Darle la bienvenida al mundo es una bendición; no se tiene esa oportunidad muy a menudo», explicó Watkins a los periodistas. «Hay muchas ocasiones en las que estás lejos de la familia y los amigos durante la temporada, y es un periodo muy difícil.
Perderse ese momento sería duro y entiendo su postura; tiene todo el derecho de volver y estar allí.
Al fin y al cabo, somos hombres privilegiados y estoy seguro de que tendrá mucho apoyo para volver cuanto antes, estar allí para apoyarla y luego regresar volando.
«No creo que sea asunto de nadie lo que haga después del entrenamiento y, si vuelve y lo hace, me parece bien».
- AFP
Una Bélgica cautelosa afronta un último partido decisivo.
Fuera del campo, el debate surge en un momento tenso para Bélgica, que hasta ahora ha decepcionado en el torneo. Sus prudentes actuaciones le han llevado a empatar ante Egipto e Irán.
Ahora, los Diablos Rojos necesitan vencer sí o sí a Nueva Zelanda en su último partido de grupo para avanzar a la fase eliminatoria.