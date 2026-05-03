«¡Es una barbaridad!» Mario Basler critica su salida del FC Bayern de Múnich y pide un once inicial diferente para el partido contra el PSG

Basler no entiende por qué, ya en la ida contra los franceses, Aleksandar Pavlovic fue el elegido para el doble seis y no Goretzka, a quien considera «el más sólido». Por eso, insiste en que debe ser titular en la vuelta. Además, considera «una barbaridad» que el Bayern lo deje marchar gratis en vez de renovarle: «Reúne todas las cualidades, tanto defensivas como ofensivas. No entiendo que lo dejen marchar», se quejó el técnico de 57 años sobre su antiguo club.

No obstante, en 2018, durante el programa «Doppelpass», Basler había cuestionado su fichaje del Schalke 04 y dudaba de que se impusiera en el Bayern. Goretzka recordó en una entrevista con la revista del club 51 una apuesta al respecto con el legendario entrenador Peter Neururer.

Basler lo reconoce: «No lo recuerdo, pero puedo equivocarme una vez cada diez años. Entonces pensé que el salto del Schalke al Bayern era demasiado grande. Es fantástico que haya evolucionado así». Finalmente, ha cambiado de opinión y hasta ha pedido disculpas al jugador.