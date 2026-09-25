«Es un trabajador incansable»: Bixente Lizarazu desvela el estilo de gestión de Zinedine Zidane antes de su debut con Francia

Lizarazu se apresuró a subrayar que el éxito de Zidane como entrenador se debe a su increíble ética de trabajo y no solo al puro talento natural. Explicó que el exentrenador del Real Madrid siempre ha tenido un enfoque muy profesional.

"Zizou es celebrado y reconocido principalmente por el gran público por su inmenso talento", explicó Lizarazu. "Sin embargo, a menudo olvidamos, como ocurre con la mayoría de las personas muy dotadas, que también es y, sobre todo, un gran trabajador, muy profesional, muy concienzudo y meticuloso".