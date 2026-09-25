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Yosua Arya
Traducido por

«Es un trabajador incansable»: Bixente Lizarazu desvela el estilo de gestión de Zinedine Zidane antes de su debut con Francia

Z. Zidane
Francia
Turquía vs Francia
UEFA Nations League A

Zinedine Zidane hará por fin su esperado debut como nuevo seleccionador de Francia cuando se enfrente a Turquía el viernes. Antes de este partido crucial, su excompañero Bixente Lizarazu ha ofrecido una interesante visión sobre lo que convierte al legendario centrocampista en un entrenador moderno tan meticuloso y atento.

  • Zidane comienza su aventura con la selección francesa

    Zidane debutará en el banquillo cuando Francia se enfrente a Turquía. La expectación crece rápidamente mientras los aficionados se preparan para ver al icónico francés dirigir a su país. Antes del partido, su excompañero Lizarazu habló con la publicación francesa L'Equipepara arrojar luz sobre los métodos de Zidane. El ganador del Mundial de 1998 ofreció una visión fascinante de los rasgos de personalidad que definen al nuevo seleccionador nacional.

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    El valor del trabajo duro y la humildad

    Lizarazu se apresuró a subrayar que el éxito de Zidane como entrenador se debe a su increíble ética de trabajo y no solo al puro talento natural. Explicó que el exentrenador del Real Madrid siempre ha tenido un enfoque muy profesional.

    "Zizou es celebrado y reconocido principalmente por el gran público por su inmenso talento", explicó Lizarazu. "Sin embargo, a menudo olvidamos, como ocurre con la mayoría de las personas muy dotadas, que también es y, sobre todo, un gran trabajador, muy profesional, muy concienzudo y meticuloso".

  • Superar la timidez para conectar con los jugadores

    Más allá de su preparación táctica, Zidane también ha desarrollado una sorprendentemente sólida capacidad en el trato personal. Lizarazu destacó un momento reciente en la base de entrenamiento de Clairefontaine de la selección nacional que reflejó a la perfección su dedicación a la hora de construir relaciones con la plantilla.

    «La forma en que le vi felicitar y dar la mano a cada jugador después del entrenamiento en Clairefontaine simboliza su atención hacia los demás», añadió Lizarazu. «Esta faceta meticulosa está, por tanto, muy presente en su personalidad, como demuestra su deseo de aprender y de interesarse profundamente por las cosas, así como por las personas. Ha conseguido desarrollarla bien después de su carrera como jugador, cuando no era necesariamente algo natural en él, dada su timidez y modestia».

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  • Zinedine ZidaneGetty

    Turquía será la primera prueba de Zidane

    Todas las miradas estarán puestas en el banquillo este viernes ante Turquía, mientras Zidane busca aplicar con éxito sus meticulosos métodos. Zidane apuntará sin duda a una victoria inmediata para iniciar con buen pie su carrera como seleccionador.

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