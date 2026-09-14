«¡Es un torneo de momentos!»: Rodri insiste en que el Barcelona necesita solidez por encima del estilo para conquistar Europa

Rodri se ha convertido rápidamente en el punto focal del renovado Barcelona de Hansi Flick tras su sonado fichaje en verano procedente del Manchester City. El jugador de 30 años llegó al Camp Nou después de una etapa de siete años cargada de títulos en Inglaterra, donde ganó cuatro Premier League junto a muchos otros honores, destacando especialmente por liderar al City hacia su primera conquista de la Champions League. Aunque la ilusión por su llegada es palpable entre la afición blaugrana, el centrocampista mantiene los pies en el suelo respecto al principal objetivo del club: poner fin a una sequía de 12 años en Europa.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Rodri dejó claro cuál es la posición del equipo en la jerarquía europea. «Sí, evidentemente veo que es un título factible y es, por así decirlo, ese pequeño paso que nos queda para consolidarnos y mostrar a Europa el equipo que somos. Más allá de eso, no creo que seamos favoritos. Tenemos que entender de dónde venimos, tenemos que entender lo que hace falta para ser campeones, y a este equipo todavía le faltan por pulir varias cosas para ser campeones», explicó Rodri.