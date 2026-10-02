Getty Images Sport
Traducido por
«¡Es un tema importante!» Thomas Tuchel aborda el veredicto de culpabilidad del Manchester City y revela si seguiría convocando para Inglaterra a jugadores que no militan en la máxima categoría
Tuchel reconoce las conversaciones en el vestuario
El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, ha confirmado que los recientes problemas legales del Manchester City han calado en la concentración de la selección. El gigante de la Premier League fue declarado recientemente culpable de más de 100 infracciones de la normativa financiera tras una larga investigación de las autoridades de la liga. Con varias estrellas del City actualmente concentradas con sus selecciones, el técnico alemán señaló que la situación es imposible de ignorar tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.
En su última rueda de prensa, el técnico, de 53 años, se mostró sincero sobre el ambiente en torno a la noticia. «Supongo que sí. Tuvimos algo de tiempo entre partidos y es un tema importante pero, como bien dices, todo el mundo habla de ello y no hace falta ninguna otra voz», dijo Tuchel. Y añadió su alivio por no ser el principal comentarista sobre los detalles legales: «Me alegro de no ser esa voz. Tengo un conocimiento a medias sobre el asunto, pero los jugadores hablan de ello y los jugadores del City hablan de ello, aunque solo brevemente; están listos para jugar mañana. Es un tema importante».
- Getty Images Sport
Política de selección para jugadores de categorías inferiores
La posibilidad de sanciones severas sigue siendo una oscura nube que se cierne sobre el Manchester City, con consecuencias que van desde fuertes multas económicas y deducciones de puntos hasta el escenario catastrófico de una expulsión total de la Premier League.
«Siempre existe esa posibilidad», explicó el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich al hablar sobre la perspectiva de elegir a estrellas de fuera de la Premier League. Subrayó un enfoque flexible en la confección de su plantilla al afirmar: «Siempre intentaría elegir el mejor equipo para la ocasión, para el rival, y no descartaría a jugadores porque no jueguen en la máxima categoría. Tenemos que analizarlo caso por caso».
El Manchester City presenta una apelación inmediata
El Manchester City ya ha comenzado su contraataque legal después de que la comisión sugiriera que el club había inflado sus ingresos en más de 900 millones de libras mediante acuerdos comerciales «ficticios». El club ha presentado oficialmente un recurso contra el veredicto, manteniendo en todo momento una postura de total inocencia durante el proceso. Se espera una decisión final sobre el recurso a principios del próximo año, con la fecha límite fijada para que la comisión emita un veredicto definitivo a mediados de enero.
Aunque la amenaza de una deducción de puntos o incluso de una expulsión se cierne sobre el Etihad, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, se ha mantenido desafiante. En una declaración reciente, el presidente respondió a las críticas al afirmar: «Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones, y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante. Siguen siendo muchos los que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad».
- AFP
Las estrellas de Inglaterra siguen centradas
A pesar del drama fuera del campo, la selección inglesa debe centrarse en sus responsabilidades sobre el terreno de juego en la Nations League. Los representantes del City Marc Guehi y Elliot Anderson siguen con el grupo en Croacia, aunque Nico O'Reilly se vio obligado a retirarse y regresar a Mánchester por unas molestias físicas.
Inglaterra es actualmente segunda del Grupo C de la Liga A de la UEFA Nations League con tres puntos, después de sufrir una derrota por 3-2 ante España antes de rehacerse con una convincente victoria por 2-0 sobre la República Checa. Tras el encuentro del sábado ante Croacia, Inglaterra cerrará este actual parón internacional recibiendo a los checos en casa el martes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias