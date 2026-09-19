«¡Es un talento increíble!»: Jamie Redknapp lanza una clara advertencia a Xabi Alonso sobre Estevao mientras crece la frustración en el Chelsea

El entrenador del Chelsea, Alonso, está cada vez más cuestionado tras la dura derrota por 3-0 ante el Brentford, rival londinense, del viernes por la noche. Las fragilidades defensivas del Chelsea volvieron a quedar gravemente al descubierto, lo que amplía su pésimo registro de haber encajado al menos dos goles en cada uno de sus cinco partidos de la Premier League esta temporada.

Mientras que la renovada unidad ofensiva del Chelsea había arrancado la campaña de forma impresionante, se quedó completamente en blanco en el oeste de Londres. La ausencia del delantero lesionado Joao Pedro, que fue baja por un problema de rodilla, puso de relieve posibles fallos en el actual planteamiento táctico de Alonso.