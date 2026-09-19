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«¡Es un talento increíble!»: Jamie Redknapp lanza una clara advertencia a Xabi Alonso sobre Estevao mientras crece la frustración en el Chelsea
Una dura derrota en Brentford
El entrenador del Chelsea, Alonso, está cada vez más cuestionado tras la dura derrota por 3-0 ante el Brentford, rival londinense, del viernes por la noche. Las fragilidades defensivas del Chelsea volvieron a quedar gravemente al descubierto, lo que amplía su pésimo registro de haber encajado al menos dos goles en cada uno de sus cinco partidos de la Premier League esta temporada.
Mientras que la renovada unidad ofensiva del Chelsea había arrancado la campaña de forma impresionante, se quedó completamente en blanco en el oeste de Londres. La ausencia del delantero lesionado Joao Pedro, que fue baja por un problema de rodilla, puso de relieve posibles fallos en el actual planteamiento táctico de Alonso.
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Redknapp cuestiona las decisiones tácticas de Alonso
El excentrocampista Redknapp cree que la solución a las recientes dificultades del Chelsea podría estar ahora mismo sentada en el banquillo. El comentarista ha cuestionado públicamente la reticencia de Alonso a utilizar al talento brasileño Estevao en sus alineaciones titulares. En declaraciones a Sky Sports tras la desmoralizadora derrota ante el Brentford, Redknapp puso en duda el enfoque rígido del técnico español.
«Miro a Estevao, ¿es demasiado buen jugador como para no jugar en este equipo?», preguntó. «Es un talento increíble, pero ¿cómo lo metes en el equipo cuando tienes a Morgan Rogers, Cole Palmer y Joao Pedro? Estos son los problemas que tiene que resolver».
La lucha por los minutos en la Premier League
Estevao ha tenido muchísimas dificultades para disponer de minutos con regularidad bajo el estricto sistema de Alonso. El atacante, muy bien valorado, apenas ha sumado 23 minutos de competición esta temporada, con solo cuatro apariciones como suplente en los minutos finales de liga.
La clara preferencia de Alonso por un sistema con tres centrales ha limitado enormemente las oportunidades para los jugadores de banda tradicionales. Pedro Neto actúa actualmente como carrilero derecho, mientras que Pep Chavarria y Jorrel Hato se reparten las exigentes tareas defensivas en la banda opuesta.
En las zonas centrales de ataque, Cole Palmer y Morgan Rogers se han consolidado firmemente como las opciones indiscutibles del entrenador. Han sido titulares en todos los partidos por detrás del delantero centro, dejando a Estevao aislado en la periferia del primer equipo.
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La salida de Estevao en enero está sobre la mesa
Según los informes, la constante falta de minutos está pasando factura al joven delantero brasileño. Informaciones publicadas a principios de este mes aseguraban que Estevao está cada vez más preocupado por su papel limitado en Stamford Bridge y que podría evaluar su futuro a largo plazo durante el próximo mercado de fichajes de enero.
Chelsea y Alonso tendrán ahora mucho tiempo para reflexionar sobre sus recientes dificultades y posibles ajustes tácticos. El Chelsea regresará por fin a la acción en la Premier League ante el Bournemouth tras un largo parón internacional de tres semanas.
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