«¡Es un rollo!» Giulia Gwinn se lamenta por su lesión, pero podría jugar al final de la temporada

En el partido de clasificación para el Mundial, que terminó 5-1, Gwinn tuvo que abandonar el terreno de juego a los 32 minutos. Más tarde se confirmó el diagnóstico: la jugadora de 26 años se había dislocado el hombro. Sin embargo, tras un tratamiento conservador, el entrenador del Bayern de Múnich, José Barcala, se mostró cautelosamente optimista. «La primera impresión es positiva. Si responde bien al tratamiento, la idea es que sea una opción para los próximos partidos».

De cara a la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona este sábado, Gwinn podría ser clave. «Somos outsiders, pero nos respetarán y no creerán que será fácil», afirmó.