«¡Es un riesgo!»: advierten al Arsenal de que Vinicius Jr podría DESTRUIR el espíritu del vestuario de Mikel Arteta pese a su talento de talla mundial

Después de pasar de aspirante al título a campeón de la Premier League la temporada pasada, la ambición del Arsenal en el mercado de fichajes ha crecido al mismo ritmo que su éxito sobre el césped. Pocos posibles traspasos tienen tanto peso como el de Vinicius Junior, con Arteta supuestamente liderando personalmente la ofensiva para llevar a la superestrella del Real Madrid al norte de Londres. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, el exguardameta del Newcastle Shay Given destacó que incluso hablar de una operación así demuestra hasta qué punto ha crecido el estatus del club bajo el mando de Arteta.

«¿Podría Vinicius Junior ser el tipo de jugador que aporte la calidad que necesita el Arsenal en el último tercio? Sí, y eso te muestra el nivel en el que está el Arsenal para que siquiera se esté hablando de este tipo de operación y, por supuesto, el poder financiero que ahora tiene para respaldarla», dijo Given.

«¿Te imaginas el paquete financiero que haría falta para llevar a un jugador como Vinicius Jr al Arsenal? Serían cifras enormes en todos los aspectos: traspaso, salario y todas las cláusulas y variables».

Los informes sugieren que el Real Madrid le ha puesto una etiqueta de 150 millones de euros (128,4 millones de libras) al jugador de 26 años, una cifra que le convertiría en el fichaje más caro de la historia de la Premier League







