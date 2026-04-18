AFP
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«Es un problema del presidente»: Antonio Conte guarda silencio sobre su futuro en el Nápoles al ser preguntado por los rumores de la selección italiana
Conte zanja los rumores sobre De Laurentiis
El ambiente en el Nápoles se ha enrarecido tras una racha de resultados que ha dejado al equipo a 12 puntos del líder, el Inter. Con el Scudetto casi perdido, la atención se centra en si Conte seguirá al frente más allá de esta temporada. El presidente Aurelio De Laurentiis ha insinuado una posible separación, pero el técnico rehusó comentar.
«Es un problema del presidente; él puede decir lo que quiera, por supuesto, pero yo no tengo nada que responderle», declaró Conte a DAZN. «Si tuviera algo que decirle, lo haría en privado, no en público, porque entonces la gente y los medios de comunicación no ven nada más. Se dice más en silencio, y mejor así; esto se aplica a todo el mundo hasta que termine el campeonato».
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Frustración ante las especulaciones sobre el futuro
Conte mostró irritación por los constantes rumores y afirmó que su nombre se usa para alimentar a la prensa. El exentrenador del Chelsea y la Juventus insiste en que la atención debe estar en el campo, no en su contrato o en un posible fichaje por la Azzurri.
«Entiendo que usen mi nombre para llenar páginas y emisiones, pero a veces inventan y explotan la noticia», añadió. «Detrás de escena se pueden hacer mil cosas, pero en estas situaciones, mejor guardar silencio y centrarnos en el equipo, también como respeto hacia quienes siempre nos han apoyado».
Un «golpe en los dientes» contra el Lazio
Tras la derrota 2-0 ante Lazio, Conte admitió sin rodeos las carencias de su equipo. A pesar de dominar la posesión, el Nápoles no generó peligro real y sucumbió a los contraataques de un Lazio ordenado que aprovechó los espacios.
«No jugamos bien: poco control en el medio y el Lazio nos aguardó, cerró espacios y contraatacó», reconoció. «Tuvimos el balón el 70 % del tiempo sin disparar a puerta. Nos han dado un buen golpe. Quizá no supe percibir bien este ‘malestar’ que se generó tras el partido contra el Parma y no les di las motivaciones adecuadas».
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La prioridad es clasificarse para la Liga de Campeones
A cinco jornadas del final de la Serie A, el Nápoles tiene ocho puntos de ventaja sobre el Como, quinto. Aunque el título es imposible, Conte quiere asegurar la clasificación para la Champions.
«Nuestro objetivo es dar lo mejor en cada partido y sumar el mayor número de puntos», afirmó Conte. «Hemos resistido en los momentos difíciles y debemos terminar el trabajo».