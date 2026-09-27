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«¡Es un privilegio verle jugar!»: por qué Slaven Bilic asegura que Luka Modric está en un mundo aparte
Una exhibición magistral de Modric se roba el protagonismo en el regreso triunfal de Bilic
El capitán de Croacia, Luka Modric, firmó una actuación estelar para liderar a su selección hacia una victoria por 2-1 sobre Chequia en su estreno en la UEFA Nations League en Praga. Catorce años después de poner fin a su primera etapa al frente del equipo, el técnico Slaven Bilic, de regreso al banquillo, celebró una vuelta exitosa gracias al brillante gol de Modric y al tanto de Marco Pasalic en la segunda parte.
El veterano centrocampista marcó el tono de la actuación, dirigiendo el juego desde la medular y rompiendo el empate inicial.
La victoria puso el broche a una noche memorable para Bilic, ya que Croacia sumó tres puntos vitales a domicilio.
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Bilic ensalza el privilegio de ser testigo de la increíble longevidad de Modric
Tras el partido, Bilic dedicó grandes elogios a su capitán y subrayó que los aficionados al fútbol de todo el mundo son afortunados por poder ver a Modric competir al más alto nivel. El entrenador expresó su asombro por la resistencia física del veterano y su inigualable autoridad técnica sobre el terreno de juego.
En una entrevista con la UEFA, Bilic insistió en que Modric sigue estando en una categoría aparte.
"Luka Modric... solo podemos estar orgullosos de vivir en su era y tener el privilegio de verle jugar", declaró Bilic. "A su edad, es increíble y el único que puede hacer lo que está haciendo, ya sabes a lo que me refiero".
El portero checo admite que la calidad de Modric marcó la diferencia
El impacto de Modric provocó elogios del rival, con el portero checo Lukas Hornicek admitiendo que la calidad del capitán resultó ser el factor decisivo del partido. Hornicek reconoció que, pese a sentir que quizá podría haber tocado el disparo desviado, la clase de Modric era innegable.
El centrocampista Mateo Kovacic añadió que el grupo conectó de inmediato en torno a su líder talismánico bajo la dirección de Bilic.
«Tuve la sensación de que, si no hubiera sido desviado, podría haber llegado a tocarlo», admitió Hornicek. «Pero, por supuesto, es un jugador tan bueno que hoy marcó la mayor diferencia».
- HANZA MEDIA
Croacia centra su atención en el duelo de Sevilla contra España
Modric y Croacia se preparan ahora para una exigente prueba internacional, ya que viajan a Sevilla para enfrentarse a la campeona del mundo, España, el martes por la noche. El equipo de Bilic busca llevar su impulso a este duelo de alto perfil para afianzarse en lo más alto de su grupo de la Liga de Naciones.
Chequia recibe a Inglaterra en Praga esa misma noche, mientras el nuevo seleccionador Santi Denia busca una rápida recuperación.
Modric aspira a dirigir otra memorable victoria a domicilio para su selección.
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