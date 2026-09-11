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Yosua Arya

Traducido por

«Es un privilegio»: Kylian Mbappe lanza una ilusionante promesa al Real Madrid tras arrasar en un premio de la afición

K. Mbappe
Real Madrid
Primera División

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha sido nombrado Jugador del Mes del club en agosto tras una votación de los aficionados. El delantero francés insistió en que sigue siendo un privilegio representar al Real Madrid, al tiempo que respaldó a sus compañeros para lograr grandes cosas esta temporada.

  • Mbappé se lleva el premio de Madrid de agosto

    Mbappé ha sido nombrado «Jugador Cinco Estrellas» del club en agosto. El internacional francés ganó el galardón individual tras una votación online de la afición del Real Madrid. El premio pone el broche a un prometedor primer mes de competición para el exdelantero del Paris Saint-Germain.

    Ya asentado en España, Mbappé subrayó su determinación de devolver el éxito al Santiago Bernabéu. Recibir el premio brindó al francés la oportunidad de reflexionar sobre sus primeros partidos en Madrid. También expresó su agradecimiento a los aficionados, al tiempo que se marcó objetivos ambiciosos para los próximos meses.

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  • MbappeGetty Images

    La delantera francesa destaca el privilegio de vestir la camiseta del Madrid

    Tras recoger el trofeo, Mbappe dejó clara su ambición de causar un impacto duradero en su nuevo club. Subrayó que vestir la famosa camiseta blanca sigue siendo un honor que no da por sentado.

    «Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos hacer grandes cosas este año», afirmó Mbappe, en declaraciones recogidas por 20Minutos. «Siempre con la felicidad de jugar aquí, sé que es un privilegio vestir la camiseta del Real Madrid».

  • Integrar a los nuevos fichajes en la plantilla del Madrid

    Más allá de su propio rendimiento individual, Mbappé destacó la importancia de la cohesión del equipo. Con varias nuevas incorporaciones entrando en el vestuario, la plantilla ha priorizado ayudar a los recién llegados a integrarse sin problemas en el primer equipo.

    El francés cree que un vestuario unido será esencial si el equipo de Jose Mourinho quiere competir en todos los frentes esta temporada. Garantizar que todos avancen en la misma dirección sigue siendo una prioridad absoluta para el grupo.

    «Siempre es bueno ver caras nuevas», añadió Mbappé sobre las incorporaciones del verano. «Llegan con el deseo de ayudar al escudo, al Real Madrid. Hemos intentado adaptar a todos de la mejor manera posible, para que todos vayamos en la misma dirección».

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  • bellingham-mbappe-real madrid-20260822(C)Getty Images

    Objetivos fijados para conquistar títulos

    Tras asegurarse su galardón individual en Madrid, Mbappe centrará ahora su atención en mantener su gran estado de forma en este inicio de temporada. El delantero sigue decidido a convertir el reconocimiento individual en títulos colectivos.

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