«¡Es un placer y estoy orgulloso!»: la estrella del PSG Khvicha Kvaratskhelia reacciona a las comparaciones con George Best tras su nominación al Balón de Oro

Kvaratskhelia se ha sincerado sobre lo que significa estar entre la élite mundial en la carrera por el Balón de Oro. El extremo de 25 años, que desempeñó un papel clave en el reciente dominio continental del Paris Saint-Germain, cree que su inclusión en la lista de 30 candidatos es una prueba del progreso que ha hecho en los últimos doce meses. Después de haber sido nombrado Jugador de la Temporada de la Champions League en la campaña 2025-26, el atacante busca ahora consolidar su estatus como el mejor jugador del planeta cuando se anuncie el ganador el 26 de octubre.

Al reflexionar sobre este logro, Kvaratskhelia expresó su alegría por ser reconocido junto a los nombres más importantes de este deporte. «Ser candidato al Balón de Oro ya es un placer, estar entre estos jugadores en la carrera», dijo Kvaratskhelia. «Ya siento que hice algo especial el año pasado, estoy muy feliz y veremos qué pasa. Estoy feliz de representar a Georgia, un país pequeño. Los niños pequeños saben que, aunque sean de un país pequeño, pueden lograr estas cosas».