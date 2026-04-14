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«Es un placer verlo jugar»: Michael Olise recibe elogios tras ser comparado con Ousmane Dembélé por una exestrella del PSG
Pastore elogia al mago francés del Bayern
Pastore, en declaraciones a Onze Mondial, se mostró satisfecho con el rendimiento de Olise en el Bayern. Desde su llegada desde el Crystal Palace, el extremo ha sido decisivo: 12 goles y 20 asistencias en 27 partidos de Bundesliga, clave en la casi segura conquista del título. En todas las competiciones suma 17 goles y 29 asistencias en 42 partidos, lo que le afianza como un talento mundial y una pieza clave de la maquinaria bávara en su lucha por la gloria nacional y europea.
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La comparación con Ousmane Dembélé
El exjugador argentino Pastore comparó al extremo con Dembélé, estrella del París Saint-Germain. Ambos delanteros, según él, tienen un estilo que complica a los laterales rivales. «Olise se parece un poco a nuestro Dembélé aquí en París. Juega por la derecha, luego siempre recorta hacia su pie izquierdo, y siempre le sale bien», afirmó.
Grandes elogios por su impacto en la Liga de Campeones
Los elogios llegan tras varias actuaciones destacadas, sobre todo en el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones. El martes el Bayern venció 2-1 al Real Madrid, y el extremo dio la asistencia para el segundo gol de Harry Kane, lo que impresionó a Pastore. «Estuvo enorme contra el Real Madrid. Hizo un gran partido. Es clave para el Bayern y una gran noticia para Francia de cara al Mundial», añadió.
El excentrocampista también destacó su atractivo estético: «Tiene algo especial. Cuando todo el mundo piensa que va a pasar el balón, hace otro regate, es increíble. Es un jugador al que da gusto ver jugar».
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¿Qué le depara el futuro a Olise y al Bayern?
Con el título de liga casi asegurado tras ganar 5-0 al St. Pauli el sábado, el Bayern se centra ahora en Europa. Mañana, Olise buscará repetir su gran actuación en casa ante el Real Madrid para mantener la ventaja de la ida y avanzar.