«Es un objetivo»: Lautaro Martínez insiste en que el Inter puede ganar la Champions League y aborda las dificultades de Julián Álvarez

El Inter de Milán se prepara para arrancar el martes su campaña de la Champions League 2026-27 con un exigente viaje a la capital española para medirse al Real Madrid. El Inter, tres veces campeón de Europa, levantó por última vez el trofeo en 2010 bajo las órdenes del actual técnico del Madrid, Jose Mourinho, antes de perder las finales de 2023 y 2025. Pese al prestigio de su rival, Martinez cree que el conjunto del San Siro tiene lo necesario para llegar hasta el final y rechaza la idea de que el título sea solo una fantasía.

"Es un objetivo", insistió Lautaro en la rueda de prensa previa al partido. "Todos tenemos sueños, pero esto es más que una simple obsesión. Tenemos que mantener la calma, sabemos que hay muchos equipos fuertes ahí fuera. Sin duda es una meta para nosotros. Desde que llegué aquí por primera vez, he repetido que tenemos que trabajar duro para darle al Inter tantos títulos como sea posible".