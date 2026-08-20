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«Es un jugador único»: Bernardo Silva revela su plan para recrear la magia del Mónaco con Kylian Mbappé en el Real Madrid
Preparándose para el debut en LaLiga
Silva se prepara oficialmente para su esperado debut en LaLiga tras una exitosa integración durante la pretemporada en el Madrid. El centrocampista portugués se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno en la capital española. Con la competición a la vuelta de la esquina, el Real Madrid tiene previsto enfrentarse al Espanyol en el RCDE Stadium. El partido marca el inicio de un apasionante nuevo capítulo para el veterano internacional.
- AFP
Reencuentro con una cara conocida
Un aspecto fascinante de la llegada de Silva a Madrid es su ilusionante reencuentro con Mbappe. El dúo dinámico ya forjó una asociación formidable durante su etapa juntos en el Mónaco. Al hablar sobre su historia compartida, Bernardo recordó sus primeros días en Francia.
«Jugamos juntos durante dos años en el Mónaco», dijo Silva en la web oficial del club. «Era muy joven, tenía 17 o 18 años. Yo también era muy joven. Teníamos una conexión muy fuerte como compañeros. Desde entonces, hemos jugado bastantes veces el uno contra el otro, contra el Paris, contra Francia y contra el Madrid.
«Ahora estoy muy feliz de volver a estar con él e intentar reconstruir esa conexión. Kylian es un jugador único que puede ganar partidos por sí solo, te aporta muchos goles y genera muchas ocasiones en cada partido. Trabajaremos para reconstruir esa conexión y darle alegrías juntos al Real Madrid».
No hay margen de error ante el Espanyol
Mientras el Madrid se prepara para viajar a Cataluña, Silva entiende las enormes exigencias del fútbol español. Sabe que sumar tres puntos ante el Espanyol es vital para una exitosa pelea por el título.
«Espero ganar», declaró. «Tenemos que centrarnos en cada partido. Cada punto importa. La Liga es una competición en la que no te puedes permitir dejarte muchos puntos si quieres ser campeón.
«Tenemos que dar la misma importancia a los puntos en partidos que la gente podría considerar menos importantes que a los grandes encuentros. Intentaremos empezar fuertes, con una victoria y tres puntos».
- Getty Images Sport
El debut en LaLiga, en el horizonte
Con el calendario de amistosos ya concluido, el foco se desplaza por completo a la competición oficial, ya que la máxima categoría del fútbol español vuelve a ocupar el centro de la escena. El equipo de Jose Mourinho se prepara para viajar de cara a su primer partido de liga, y todas las miradas estarán puestas en el once inicial para ver cómo son utilizados Silva y Mbappe.
El Real Madrid tiene previsto enfrentarse al Espanyol en el RCDE Stadium. Será la primera oportunidad para que el centrocampista demuestre que su asociación con Mbappe sigue siendo tan potente como lo fue durante su adolescencia.
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