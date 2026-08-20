«Es un jugador único»: Bernardo Silva revela su plan para recrear la magia del Mónaco con Kylian Mbappé en el Real Madrid

Un aspecto fascinante de la llegada de Silva a Madrid es su ilusionante reencuentro con Mbappe. El dúo dinámico ya forjó una asociación formidable durante su etapa juntos en el Mónaco. Al hablar sobre su historia compartida, Bernardo recordó sus primeros días en Francia.

«Jugamos juntos durante dos años en el Mónaco», dijo Silva en la web oficial del club. «Era muy joven, tenía 17 o 18 años. Yo también era muy joven. Teníamos una conexión muy fuerte como compañeros. Desde entonces, hemos jugado bastantes veces el uno contra el otro, contra el Paris, contra Francia y contra el Madrid.

«Ahora estoy muy feliz de volver a estar con él e intentar reconstruir esa conexión. Kylian es un jugador único que puede ganar partidos por sí solo, te aporta muchos goles y genera muchas ocasiones en cada partido. Trabajaremos para reconstruir esa conexión y darle alegrías juntos al Real Madrid».