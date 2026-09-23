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«Es un honor, no es injusto»: por qué Fábio Silva, de Portugal, se niega a competir con su ídolo Cristiano Ronaldo
Fabio Silva celebra su vuelta a Portugal con Jorge Jesus
El delantero del Borussia Dortmund Fabio Silva celebró su regreso a la selección de Portugal tras una ausencia internacional de dos años. Consolidado en Alemania después de anteriores etapas de aprendizaje en la Premier League, el atacante de 24 años expresó su total disposición a trabajar bajo las órdenes del recién nombrado seleccionador Jorge Jesus.
A pesar de la feroz competencia en ataque junto a Gonçalo Ramos y João Félix, Fábio Silva considera su regreso como un paso crucial.
Su objetivo es demostrar su valía en las reuniones tácticas y consolidarse como una opción permanente para la selección.
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Un delantero rechaza las comparaciones con el rival de Ronaldo y califica a CR7 de ídolo
Al abordar el reto de competir directamente por posiciones ofensivas centrales con el capitán Cristiano Ronaldo, Fábio Silva rechazó las sugerencias de que compartir plantilla con la leyenda sea injusto. En su lugar, la estrella del Dortmund describió entrenarse junto a Ronaldo como una oportunidad soñada para perfeccionar su propio juego.
Subrayó que estudiar los movimientos de Ronaldo y su mentalidad de élite sigue siendo su principal objetivo durante la concentración.
«No, creo que es más bien un placer estar aquí y aprender de él», afirmó Fabio Silva. «Es un ídolo, siempre me he inspirado en él y quería tener estas oportunidades de estar con él. Voy a intentar aprender de él, saber qué puedo mejorar. Todo el mundo conoce su valía y es un honor estar aquí con él».
La táctica de Jesus y su asociación con Guirassy impulsan el ascenso del Dortmund
Al reflexionar sobre sus primeros días trabajando a las órdenes de Jesus, Fabio Silva elogió las intensas reuniones tácticas del veterano técnico y su contrastada trayectoria a la hora de hacer crecer a los jugadores. También señaló que su móvil papel en ataque en el Dortmund, bajando a recibir junto al delantero de referencia Serhou Guirassy, encaja con el planteamiento táctico de Jesus.
El jugador, de 24 años, también confesó un arrepentimiento personal por su salida temprana y precipitada del club de su infancia, el FC Porto.
«Nunca había trabajado con Jorge Jesus, pero no necesito contaros las grandes cosas que ha hecho», explicó Fabio Silva. «Quiero aprender mucho de él; todos los jugadores siempre han mejorado con él. Al entrenador le gustan mucho estos aspectos, entiende muchísimo, se ve por qué está donde está. Se trata de escuchar y hacerlo».
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El delantero pide paciencia a los jóvenes mientras Portugal construye un nuevo ciclo
Tras progresar por todas las categorías inferiores de Portugal, Fabio Silva dio crédito al seleccionador sub-21, Rui Jorge, y a la Federación Portuguesa de Fútbol por preparar a los jóvenes talentos para el salto al fútbol absoluto. Instó a los jugadores emergentes a centrarse en su rendimiento en sus clubes, confiando al mismo tiempo en la vía de desarrollo de la federación.
Reencontrado con sus antiguos compañeros Francisco Conceicao y Pedro Neto, señaló la química natural que tienen sobre el terreno de juego.
Portugal busca integrar su arma ofensiva de regreso en los próximos compromisos internacionales.
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