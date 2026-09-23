El delantero del Borussia Dortmund Fabio Silva celebró su regreso a la selección de Portugal tras una ausencia internacional de dos años. Consolidado en Alemania después de anteriores etapas de aprendizaje en la Premier League, el atacante de 24 años expresó su total disposición a trabajar bajo las órdenes del recién nombrado seleccionador Jorge Jesus.

A pesar de la feroz competencia en ataque junto a Gonçalo Ramos y João Félix, Fábio Silva considera su regreso como un paso crucial.

Su objetivo es demostrar su valía en las reuniones tácticas y consolidarse como una opción permanente para la selección.