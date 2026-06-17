«Es un honor»: Lionel Messi reacciona tras igualar el récord histórico de goles en el Mundial, inspirándose en el tenista Rafael Nadal

Con este hat-trick, Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales. Pese a la hazaña, el capitán argentino se mostró humilde.

«No me fijo en los goles ni en los récords... Es un honor estar junto a Klose; Ronaldo también está ahí, y Mbappé, que hoy ha marcado dos, pero son solo estadísticas», comentó. «Ronaldo fue uno de los mejores que he visto y no es el primero. Siempre intentas dar lo mejor de ti. No vi los goles por televisión; los disfruté con mis compañeros y mi familia. Los veré después».

Pese a la goleada, admitió que el encuentro contra los africanos fue complicado al inicio y destacó la igualdad que muestra este Mundial.

“Tienen buenos jugadores, son dinámicos e intentamos dominar el partido, pero nos costó mantener la posesión, sobre todo en la primera parte”, explicó. “En este Mundial se nota que todos los equipos están bien preparados y nadie regala nada”.