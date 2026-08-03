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«¡Es un gran movimiento para él!»: Jermaine Jenas insta a Lewis Hall, estrella de £60 millones del Newcastle, a fichar por el Manchester United
El Manchester United va a por el lateral del Newcastle
El Manchester United ha identificado al lateral izquierdo del Newcastle Hall como un objetivo prioritario de mercado para generar una fuerte competencia para Shaw. Según los informes, el jugador de 21 años está interesado en mudarse a Old Trafford después de haberse frustrado en St James' Park tras su exclusión de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026. Aunque son reacios a perder a su activo más valioso, los dirigentes del Newcastle están dispuestos a escuchar ofertas iniciales en torno a 60 millones de libras después de que el jugador expresara su deseo de marcharse.
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Jenas apoya el cambio a Old Trafford
El excentrocampista del Newcastle Jenas cree que un traspaso al Manchester United supondría un gran paso adelante en la carrera de Hall.
En declaraciones a 10bet, Jenas ofreció su valoración: «Creo que es un gran movimiento para él, de verdad. Ha tenido un par de años fantásticos en el Newcastle. Creo que, evidentemente, era un gran aficionado del Newcastle United después de llegar allí desde el Chelsea y demás, pero es uno de esos jugadores a los que la gente miraba y decía que probablemente debería estar en el Mundial.
»Como he dicho, ha tenido un año bueno y sólido; su progresión, año tras año, parece ir cada vez a mejor.
»Que un club como el Manchester United venga a por él es un paso enorme en la dirección correcta, no solo para el United, porque es regular semana tras semana, sino que también es una gran pérdida para el Newcastle, no voy a mentir. Para él y para su carrera personal, es un gran movimiento».
El Newcastle afronta un verano de turbulencias
Esta especulación sobre el traspaso llega en medio de una importante convulsión en el Newcastle tras la salida del entrenador Eddie Howe y el traspaso de Sandro Tonali al Tottenham. Hall se incorporó inicialmente al Newcastle cedido por el Chelsea en agosto de 2023 antes de completar un traspaso permanente por 28 millones de libras el verano siguiente, consolidándose como uno de los laterales izquierdos más regulares de la Premier League. Su futuro incierto coincide con la búsqueda de estabilidad del Newcastle, mientras el entrenador del Al-Ahli, Matthias Jaissle, emerge como uno de los principales candidatos para suceder a Howe.
- Sports Press Photo
La prueba inaugural del Liverpool se avecina
El Newcastle arrancará su campaña en la Premier League con una dura prueba recibiendo al Liverpool el 23 de agosto. La directiva del Newcastle debe cerrar con rapidez el nombramiento de un nuevo entrenador y resolver la situación del traspaso de Hall antes de que se cierre el mercado de verano.
Para el United, fichar a un nuevo lateral sigue siendo una prioridad vital para gestionar la carga de trabajo de Shaw, propenso a las lesiones, y prepararse para disputar la Champions League esta temporada.
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