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«Es un gran fichaje»: Mateo Kovacic respalda al nuevo jugador de 116 millones de libras Elliot Anderson para brillar en el Manchester City
Kovacic, ilusionado con la llegada de Anderson
Kovacic ha compartido su entusiasmo por la última campaña de fichajes del club, destacando en concreto el impacto que espera de Anderson. El centrocampista de 23 años completó un sensacional traspaso de 116 millones de libras procedente del Nottingham Forest tras una campaña estelar en la que participó en los 38 partidos de la Premier League. Su llegada representa toda una declaración de intenciones de los vigentes campeones, que buscan evolucionar su plantilla bajo la dirección de Maresca.
Kovacic expresó su admiración por las bases físicas y técnicas del joven. "Creo que tiene mucha calidad, mucho físico, porque ha demostrado que es capaz de correr mucho, de rendir bien con el balón y de hacerlo bien sin él", señaló el centrocampista croata. "Es joven, así que todavía puede mejorar mucho en el City, y creo que es un gran fichaje para nosotros".
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Llenar el vacío dejado por Rodri
Una subtrama importante para el inicio de la temporada del City es la ausencia de Rodri, que se está recuperando de una operación de espalda. Es poco probable que el internacional español participe en las primeras semanas de la campaña, lo que crea un vacío táctico en el centro del campo. Kovacic, que jugó 45 minutos en un amistoso reciente contra el Inter, ve esto como una oportunidad para demostrar su versatilidad y fiabilidad. Además, Rodri ha sido vinculado con un traspaso veraniego al Real Madrid.
Maresca ya ha indicado que confiará en la experiencia que hay dentro de su plantilla para superar este periodo. "He jugado junto a Rodri y también sin él", explicó. "Así que, ahora que no está aquí, por supuesto puedo ocupar ese puesto, pero ya veremos cuándo vuelve".
El atractivo de la Premier League
Kovacic cree que la Premier League sigue siendo la cumbre del fútbol mundial. Señaló la reciente llegada de centrocampistas de alto precio como prueba de la fortaleza y la profundidad inigualables de la liga. El croata considera que el nivel de la competición nunca ha sido tan alto. Para Kovacic, el desafío de competir cada semana contra los mejores jugadores del mundo es lo que le mantiene motivado en la élite del fútbol.
«Creo que es la mejor liga y que los mejores jugadores están aquí», afirmó. «Hay algunos centrocampistas increíbles. Bruno [Guimaraes], del Newcastle; el Aston Villa tiene muchos buenos centrocampistas. El United ahora está incorporando centrocampistas. Así que creo que todos los clubes tienen grandes centrocampistas».
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La estrella de Croacia aborda sus planes de futuro
Aunque el foco ha estado puesto en los nuevos fichajes, Kovacic también ha tenido que lidiar con las especulaciones sobre su propio futuro en el City. Con un interés que, según se informa, procede de los gigantes de la Serie A Juventus y su antiguo club, el Inter de Milán, el jugador de 32 años entra en el último año de su contrato actual sin que aún haya una renovación sobre la mesa. Sin embargo, pese a haber disputado solo nueve partidos la temporada pasada debido a persistentes lesiones en el tendón de Aquiles y el tobillo, Kovacic se mantiene firme en que tiene un papel importante que desempeñar en Mánchester.
El centrocampista no tardó en restar importancia a los rumores y afirmó que la comunicación por parte del club ha sido siempre positiva. "No sentí sus dudas. Hablé con ellos y me dijeron que cuentan conmigo, lo cual era importante para mí escucharlo por su parte", aclaró Kovacic.
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