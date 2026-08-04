Kovacic ha compartido su entusiasmo por la última campaña de fichajes del club, destacando en concreto el impacto que espera de Anderson. El centrocampista de 23 años completó un sensacional traspaso de 116 millones de libras procedente del Nottingham Forest tras una campaña estelar en la que participó en los 38 partidos de la Premier League. Su llegada representa toda una declaración de intenciones de los vigentes campeones, que buscan evolucionar su plantilla bajo la dirección de Maresca.

Kovacic expresó su admiración por las bases físicas y técnicas del joven. "Creo que tiene mucha calidad, mucho físico, porque ha demostrado que es capaz de correr mucho, de rendir bien con el balón y de hacerlo bien sin él", señaló el centrocampista croata. "Es joven, así que todavía puede mejorar mucho en el City, y creo que es un gran fichaje para nosotros".