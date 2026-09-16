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«Es un gran definidor»: Andoni Iraola elogia a Dominik Szoboszlai después de que el Liverpool elimine al Tottenham de la Carabao Cup
El Liverpool supera con comodidad al Tottenham
Mac Allister abrió el marcador el martes por la noche con una definición precisa antes de que Gakpo doblara la ventaja tras la reanudación, después de una brillante jugada de pases. El Tottenham recortó distancias por medio de un desvío de Conor Gallagher tras un córner para aumentar la presión en los últimos compases. El equipo local finalmente sentenció la victoria en el tiempo de descuento gracias a un sensacional trallazo desde 25 yardas de Szoboszlai ante la afición de Anfield.
- AFP
Iraola reflexiona sobre el rendimiento
El técnico vasco se mostró encantado con la energía mostrada por su equipo, con varias rotaciones, pese a sufrir una presión sostenida de los visitantes en el tramo final. Hablando con BBC Radio 5 Live después del partido, Iraola dijo: "Estoy satisfecho con el rendimiento. Creo que ha habido diferentes fases en el partido, pero en líneas generales me gustó la energía. Marcamos, pero estoy contento porque estamos en la siguiente ronda.
“Creo que con 2-0, ellos tenían que asumir riesgos y ganar terreno. Estábamos defendiendo bien, pero concediendo muchas acciones a balón parado, y cuando marcaron nos metieron algo de presión. Por suerte para nosotros, encontramos la manera de marcar un tercero y cerrar bien el partido."
El entrenador elogia al maestro húngaro
Iraola dedicó un elogio especial a Szoboszlai después de que el centrocampista rematara el triunfo con su letal capacidad de definición desde larga distancia. Al referirse a ese espectacular gol tardío, el técnico añadió: «Creo que con Dom, cuando va a disparar, tiene opciones de marcar. Con él lo crees porque ya lo ha hecho antes. Es un gran definidor».
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Fortunas dispares marcan las secuelas
Una victoria autoritaria mete al Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup y ofrece un refuerzo inestimable en cuanto a la profundidad de plantilla tras realizar diez cambios en el once inicial. Para De Zerbi, el resultado no hace más que agravar los problemas de este arranque de temporada, con el Tottenham sumando ya tres derrotas en sus seis primeros partidos. Mientras los locales centran ahora su atención en el sorteo de la noche del miércoles, a los Spurs les toca buscar respuestas urgentes para poner remedio a un ataque cada vez más inofensivo.
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