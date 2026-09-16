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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Es un gran definidor»: Andoni Iraola elogia a Dominik Szoboszlai después de que el Liverpool elimine al Tottenham de la Carabao Cup

A. Iraola
D. Szoboszlai
Liverpool
Liverpool vs Tottenham
Tottenham
Carabao Cup
Premier League

Andoni Iraola elogió a Dominik Szoboszlai después de que el sensacional gol del centrocampista en el tiempo añadido sellara la victoria por 3-1 del Liverpool sobre el Tottenham. Los goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y el internacional húngaro aseguraron la plaza del Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup, agravando la mala racha de un equipo en apuros dirigido por Roberto De Zerbi.

  • El Liverpool supera con comodidad al Tottenham

    Mac Allister abrió el marcador el martes por la noche con una definición precisa antes de que Gakpo doblara la ventaja tras la reanudación, después de una brillante jugada de pases. El Tottenham recortó distancias por medio de un desvío de Conor Gallagher tras un córner para aumentar la presión en los últimos compases. El equipo local finalmente sentenció la victoria en el tiempo de descuento gracias a un sensacional trallazo desde 25 yardas de Szoboszlai ante la afición de Anfield.

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  • FBL-ENG-LCUP-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    Iraola reflexiona sobre el rendimiento

    El técnico vasco se mostró encantado con la energía mostrada por su equipo, con varias rotaciones, pese a sufrir una presión sostenida de los visitantes en el tramo final. Hablando con BBC Radio 5 Live después del partido, Iraola dijo: "Estoy satisfecho con el rendimiento. Creo que ha habido diferentes fases en el partido, pero en líneas generales me gustó la energía. Marcamos, pero estoy contento porque estamos en la siguiente ronda.

    “Creo que con 2-0, ellos tenían que asumir riesgos y ganar terreno. Estábamos defendiendo bien, pero concediendo muchas acciones a balón parado, y cuando marcaron nos metieron algo de presión. Por suerte para nosotros, encontramos la manera de marcar un tercero y cerrar bien el partido."

  • El entrenador elogia al maestro húngaro

    Iraola dedicó un elogio especial a Szoboszlai después de que el centrocampista rematara el triunfo con su letal capacidad de definición desde larga distancia. Al referirse a ese espectacular gol tardío, el técnico añadió: «Creo que con Dom, cuando va a disparar, tiene opciones de marcar. Con él lo crees porque ya lo ha hecho antes. Es un gran definidor».


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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Fortunas dispares marcan las secuelas

    Una victoria autoritaria mete al Liverpool en la cuarta ronda de la Carabao Cup y ofrece un refuerzo inestimable en cuanto a la profundidad de plantilla tras realizar diez cambios en el once inicial. Para De Zerbi, el resultado no hace más que agravar los problemas de este arranque de temporada, con el Tottenham sumando ya tres derrotas en sus seis primeros partidos. Mientras los locales centran ahora su atención en el sorteo de la noche del miércoles, a los Spurs les toca buscar respuestas urgentes para poner remedio a un ataque cada vez más inofensivo.

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