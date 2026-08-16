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«Es un gran activo» - Harry Maguire insta al Manchester United a mantener a Marcus Rashford en medio de la incertidumbre sobre su traspaso
La incertidumbre rodea al icónico dorsal número nueve
Rashford hizo su esperado regreso a los terrenos de juego al entrar como suplente en la segunda parte durante la derrota por 4-2 del United ante el AC Milan en pretemporada en Breslavia. La expectación en torno a Rashford aumentó aún más cuando recibió el dorsal nueve para el amistoso, un número que normalmente se reserva para el delantero centro principal del equipo. Este cambio táctico llegó después de que Benjamin Sesko, a quien muchos esperaban ver con ese número esta temporada, quedara fuera por lesión.
Aunque los responsables del United se apresuraron a subrayar que la asignación del dorsal no se considera permanente, sin duda ha alimentado el debate sobre el papel de Rashford a las órdenes de Michael Carrick. El delantero dejó destellos de su brillo habitual ante el gigante italiano, incluido un destacado gesto técnico junto al banderín de córner que recordó a los espectadores su techo técnico individual.
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Maguire destaca la importancia de Rashford
Para Maguire, estos destellos de calidad son precisamente la razón por la que el club debe resistirse a cualquier tentación de hacer caja con el jugador de 28 años. Maguire ha expresado públicamente su deseo de que Rashford siga en Old Trafford, y ha subrayado que el delantero sigue siendo una parte crucial de los planes del club. A pesar de la especulación constante sobre su futuro y de un periodo complicado antes de su regreso, Maguire insiste en que el canterano tiene la calidad necesaria para elevar el nivel de rendimiento del equipo de cara a la nueva temporada de la Premier League.
«Obviamente, el mercado de fichajes sigue abierto», dijo Maguire, en declaraciones recogidas por BBC. «Como jugadores, esperamos que se quede porque, si lo hace, será un activo muy importante para nosotros. Seguro que puede mejorarnos. Ya se vio cuando entró, cómo puso en muchos apuros a la línea defensiva. Podría haber marcado. Es una amenaza enorme. Llevo muchos años jugando con Marcus y sé que jugar contra él y con él en los entrenamientos nos va a ayudar».
Reflexionando sobre una difícil salida de pretemporada en Polonia
A pesar de los aspectos positivos individuales del regreso de Rashford, Maguire fue sincero en su valoración del rendimiento general del equipo. Maguire describió la derrota ante el Milan como la "peor" actuación de su calendario de pretemporada, a solo una semana del estreno en la Premier League contra el Hull City. El capitán Bruno Fernandes falló un penalti por segundo partido consecutivo.
"Queremos jugar mucho más arriba en el campo, ser más agresivos y llevar más la iniciativa", explicó Maguire. "Este fue el único partido en el que no sentí que estuviéramos a la altura en ese aspecto. Tuvimos muchas recuperaciones en campo contrario y creamos muchas ocasiones a partir de eso, pero no mantuvimos nuestra presión ni de lejos lo suficiente", explicó Maguire.
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Respeto por Amorim pese a las dificultades pasadas del Manchester United
El partido también sirvió como reencuentro con el exentrenador del United Ruben Amorim, que ahora está al frente del Milan. A pesar de una etapa en Old Trafford que duró solo 14 meses e incluyó supuestos desencuentros con jugadores como Rashford y Kobbie Mainoo, el ambiente tras el partido fue en gran medida cordial. Se vio a Amorim compartiendo cálidos abrazos con sus antiguos jugadores y miembros del cuerpo técnico en la zona mixta.
"Fue genial verle a él y a todo su cuerpo técnico", dijo. "Me llevaba muy bien con Ruben y con todo su cuerpo técnico. Me alegra que tenga otra oportunidad de impresionar y de demostrar a todo el mundo qué gran entrenador es. Estoy seguro de que va a triunfar. No tengo nada malo que decir sobre Ruben. Simplemente no funcionó en el Manchester United. Pero ahora está en un club enorme".
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