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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

«Es un Fórmula 1»: el agente revela que la incertidumbre financiera y el temor a problemas con la inscripción frustraron el fichaje bomba de Nico Williams por el Barcelona

N. Williams
Barcelona
Athletic Club
Primera División

Nico Williams rechazó un traspaso millonario al Barcelona porque el club no podía garantizar su inscripción debido a su elevada masa salarial. El agente del extremo español ha revelado ahora los detalles concretos del fichaje frustrado, que también impidió que jugara junto a Lamine Yamal en el mismo club.

  • Se frustra un gran traspaso de verano

    El Barcelona hizo un serio intento de fichar a Williams el año pasado, después de haber intentado incorporar por primera vez al talentoso delantero en 2024. El equipo español quería a toda costa reunir al extremo con su gran amigo Yamal en el mismo club. Sin embargo, la operación, que habría sido un fichaje de gran repercusión, acabó frustrándose en su fase final. Williams optó por comprometer su futuro a largo plazo con el Athletic Club y firmó una importante ampliación de contrato que le mantendrá en Bilbao hasta 2035.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    Un agente revela los temores sobre la inscripción

    El agente de Williams, Felix Tainta, participó recientemente en el pódcast Los Fulanos para explicar por qué se frustró el sonado fichaje. Reveló que los conocidos problemas financieros del Barcelona y su masa salarial muy inflada fueron los principales obstáculos.

    Tainta explicó que el club no podía garantizar que fuese capaz de inscribir al jugador en LaLiga. Ese nivel de incertidumbre, inaceptable para el entorno del futbolista, acabó por llevarlo a abandonar las negociaciones.

    «Estábamos en conversaciones con el Barça», confirmó Tainta en el pódcast. «Seguíamos hablando y entonces llegamos a un punto de las negociaciones en el que Nico ya no podía permitirse seguir esperando».

  • Sin asumir riesgos innecesarios

    El agente dejó absolutamente claro que Williams no estaba dispuesto a poner en peligro su prometedora carrera fichando por un club con problemas administrativos tan graves. Exigió una seguridad total antes de aceptar cualquier posible traspaso.

    «Nico es un Fórmula 1 y, si voy a tu casa, no tengo por qué asumir tu problema», continuó Tainta. «Eso es lo que le hice entender al Barça. Decidimos que, si no había ciertas garantías, no podíamos correr el riesgo de que Nico fuera allí y no jugara.

    «Independientemente de si había un Mundial en el horizonte, que lo había, o no. Es un profesional que necesita poder hacer su trabajo».

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  • Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Centrado por completo en el Athletic Club

    Williams está plenamente centrado en sus compromisos con el Athletic Club tras su importante renovación de contrato. En los próximos meses intentará ayudar a su equipo a escalar posiciones en la clasificación y aumentar su cuenta goleadora. Esta temporada ha marcado un gol en seis partidos de Liga. El club bilbaíno prepara su visita al Valencia en Mestalla este fin de semana, aunque está por ver si jugará el delantero español, que recientemente ha tenido un problema muscular.

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