Messi se despide del fútbol internacional con una extraordinaria colección de títulos. Su legado incluye el Mundial de 2022, dos títulos de la Copa América, una medalla de oro olímpica y unos inigualables 125 goles en 207 partidos con la selección absoluta.

El evento de despedida reunirá a Messi con compañeros de equipo de larga trayectoria como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolas Otamendi, que se retirarán después del Mundial de 2026. Sin embargo, Paulo Dybala, Nahuel Molina y Alejandro Gomez no estarán presentes en Buenos Aires.

A pesar de la emotiva despedida, Scaloni confía en el futuro y afirmó: «Ahora solo queda nostalgia, ahora que él no estará. Es un ejemplo increíble. El primero en llegar, el último en irse, cómo se cuida, cómo afronta cada partido.

«Se nota que es un fenómeno solo por cómo juega, pero tiene cosas detrás que ven sus compañeros, y es el mejor ejemplo que puede haber. Ha dejado, o está dejando, porque le queda un partido más, algo incomparable».