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«Es un delantero que puede desaparecer»: el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, elogia a Erling Haaland tras su doblete devastador en la derrota en la Nations League
La eficacia de Haaland decide el derbi nórdico
En un partido que puso de relieve los pequeños detalles del fútbol internacional, Haaland volvió a demostrar por qué está considerado el rematador más letal del planeta. El delantero del Manchester City marcó dos goles para garantizar que Noruega se llevara el derecho a presumir en este duelo de alto voltaje de la Liga de Naciones. El conjunto local se había adelantado inicialmente con una ventaja de dos goles gracias al tanto inicial de Oscar Bobb y al primero de la noche de Haaland, pero se vio obligado a resistir una importante embestida danesa en la segunda parte.
Dinamarca reaccionó con valentía para igualar el marcador 2-2, pero el instinto ganador de Haaland apareció cuando su equipo más lo necesitaba. El momento decisivo llegó a partir de una ingeniosa jugada de estrategia que dejó completamente clavada a la zaga danesa, permitiendo al delantero aparecer en el espacio y definir con su eficacia habitual.
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Riemer, sobre la amenaza única de Haaland
Riemer no pudo ocultar su asombro ante la amenaza única que plantea el nueve noruego, y ofreció una visión fascinante de lo que le hace tan difícil de defender. Riemer deshizo en elogios hacia la capacidad del delantero para influir en un partido incluso cuando no participa constantemente en la elaboración del juego. El técnico danés destacó la dificultad de seguir a un jugador que aparentemente puede desaparecer del partido antes de aparecer en el momento exacto en que se presenta una ocasión dentro del área.
«No creo que se pueda mejorar al 100 por 100 en eso (Haaland). Es un delantero que puede desaparecer durante fases del partido, y no ves nada de él. Pero luego le das un cuarto de ocasión, y entonces... Esa es un poco la imagen que vemos hoy. Es muy cínico. Necesita muy poco para decidir partidos. Eso es lo que gana partidos de fútbol», dijo Riemer, citado por Dagbladet.
Los errores defensivos persiguen a Dinamarca en Oslo
Mientras Haaland acaparó los titulares, Riemer se mostró visiblemente decepcionado por cómo su equipo manejó los conceptos defensivos básicos, especialmente durante la jugada que llevó al gol de la victoria. El tanto llegó a partir de un saque de esquina en el que los defensores daneses parecieron perder por completo la referencia de Haaland, lo que le permitió moverse por el área sin apenas resistencia.
Riemer reconoció que sus jugadores no alcanzaron el nivel de concentración exigido. Además, profundizó en la presencia decisiva de las grandes estrellas de Noruega y afirmó: "Cuando un partido de fútbol está igualado, como lo estuvo este, entonces perfiles como [Martin] Odegaard y Haaland son cruciales. No siento que estemos muy por detrás de Noruega. Volveremos".
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Pensando en la próxima ronda
Con tres puntos ya en el bolsillo, Noruega prepara ahora un duelo de alto nivel ante Portugal este domingo. La victoria ofrece una plataforma perfecta para que la selección coja impulso en un complicado grupo de la Liga A. Dinamarca, por su parte, tendrá que recuperarse rápidamente, ya que recibirá a Gales con la esperanza de corregir los errores defensivos que le costaron muy caros en Oslo. Es probable que el cuerpo técnico danés ponga el foco en su mal inicio, que permitió a Noruega asentarse pronto en el partido, una ventaja que resultó insalvable pese a la enérgica reacción de la segunda parte. La falta de acierto en los metros finales durante su dominante tramo de 25 minutos también será un motivo de preocupación para Riemer.
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