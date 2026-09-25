En un partido que puso de relieve los pequeños detalles del fútbol internacional, Haaland volvió a demostrar por qué está considerado el rematador más letal del planeta. El delantero del Manchester City marcó dos goles para garantizar que Noruega se llevara el derecho a presumir en este duelo de alto voltaje de la Liga de Naciones. El conjunto local se había adelantado inicialmente con una ventaja de dos goles gracias al tanto inicial de Oscar Bobb y al primero de la noche de Haaland, pero se vio obligado a resistir una importante embestida danesa en la segunda parte.

Dinamarca reaccionó con valentía para igualar el marcador 2-2, pero el instinto ganador de Haaland apareció cuando su equipo más lo necesitaba. El momento decisivo llegó a partir de una ingeniosa jugada de estrategia que dejó completamente clavada a la zaga danesa, permitiendo al delantero aparecer en el espacio y definir con su eficacia habitual.