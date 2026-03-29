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«Es un chico muy expresivo»: Eduardo Camavinga explica por qué su compañero en el Real Madrid, Vinicius Junior, «siempre está gritando»
Vini Jr. causa revuelo con su pasión
El debate en torno a Vinicius suele difuminar la línea divisoria entre el espíritu competitivo de élite y la conducta antideportiva, debido a su lenguaje corporal y a su tendencia a protestar o enfrentarse a los rivales a lo largo de los 90 minutos. Mientras que los rivales pueden interpretar sus «gritos» como una provocación, los compañeros del vestuario del Madrid lo ven como una manifestación de su deseo de ganar y de su profunda implicación emocional en cada jugada.
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Explicación de los constantes gritos de Vini Jr.
Camavinga no dudó en salir en defensa de uno de sus mejores amigos en el club, y destacó que la imagen que proyecta el brasileño no refleja su realidad personal. En declaraciones a ESPN, afirmó: «Vini es mi mejor amigo. Es una persona fantástica. Creo que la gente no se da cuenta de eso; como siempre está gritando en el campo, piensan que es un problema, pero es que es un tipo muy emotivo».
El contraste entre el jugador y la persona
La versátil estrella del Madrid también insistió en que existe una diferencia considerable entre el feroz competidor que se ve en televisión y la persona que interactúa a diario con el resto de la plantilla. Según él, el carisma de Vinicius es uno de los pilares del ambiente positivo que se respira actualmente en el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. «Cuando lo conoces en persona, es un tipo estupendo», añadió Camavinga.
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Regreso inmediato a los entrenamientos en Madrid
La selección francesa de Camavinga venció por 2-1 a la de Vinicius en un partido amistoso disputado el jueves en Estados Unidos. Kylian Mbappé y Hugo Ekitike marcaron para los Bleus, que sufrieron la expulsión de Dayot Upamecano, antes de que Gleison Bremer recortara distancias para la Seleção. Vinicius y Camavinga volverán a los entrenamientos del Real Madrid la próxima semana.