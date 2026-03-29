«Es un chico muy expresivo»: Eduardo Camavinga explica por qué su compañero en el Real Madrid, Vinicius Junior, «siempre está gritando»

Camavinga no dudó en salir en defensa de uno de sus mejores amigos en el club, y destacó que la imagen que proyecta el brasileño no refleja su realidad personal. En declaraciones a ESPN, afirmó: «Vini es mi mejor amigo. Es una persona fantástica. Creo que la gente no se da cuenta de eso; como siempre está gritando en el campo, piensan que es un problema, pero es que es un tipo muy emotivo».