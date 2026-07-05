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Niklas SüleGetty Images

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«¡Es un auténtico regalo!» Niklas Süle confirma su fichaje por un nuevo club tras dejar el BVB y retirarse

Bundesliga
Fichajes
Niklas Süle
Borussia Dortmund

De la Liga de Campeones al fútbol amateur: el exinternacional Niklas Süle sigue su carrera en el SV Tiefenbach, de la Kreisliga de Sinsheim, para divertirse con sus amigos.

«Estoy muy contento de volver a vivir el fútbol desde una perspectiva diferente, donde lo único que importa es el deporte, no el negocio ni el dinero. Además, en el SV Tiefenbach juegan dos de mis mejores amigos, uno de los cuales es entrenador aquí», declaró el jugador de 30 años en Sky.

  • Tras 13 años como profesional, el defensa, con 49 partidos con la selección, lo califica de «auténtico regalo» y añade: «Disfrutar de nuevo con mis compañeros de este deporte es maravilloso».

    Süle se retiró del fútbol profesional en el Borussia Dortmund hace semanas. En Tiefenbach no tendrá que cambiar de colores: el club de liga regional también viste de negro y amarillo. Además, probablemente no tenga problemas con la alimentación; su peso, como defensa corpulento, ya fue tema recurrente.

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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Süle pone fin a su carrera tras una lesión de rodilla: se despide del BVB en el último partido en casa

    Süle se perdió el final de su etapa en el BVB por una lesión de rodilla sufrida en abril, que también motivó su retiro. Tras recuperarse, jugó un último partido en casa ante el Eintracht de Fráncfort en la jornada 33 y se despidió de la afición. 

    Jugó 299 partidos de Bundesliga con Dortmund y Bayern. Con el equipo muniqués ganó la Liga de Campeones 2020 ante el PSG; con el Dortmund llegó a la final de 2024 contra el Real Madrid. Ahora se medirá al Weiler o al Epfenbach.

    Por cierto, los entrenamientos son martes y jueves a partir de las 19:00 h en las instalaciones del SV Tiefenbach, según la web del club.

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