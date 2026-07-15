«Asumo la responsabilidad», dijo Tuchel. «Pero no nos arrepentimos de nada. El equipo lo dio todo y merecía ir por delante. Jugamos bien, pero no aguantamos hasta el final». Añadió que Inglaterra «no mantuvo el nivel tras nuestro gol».
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«Es su culpa»: Thomas Tuchel recibe críticas tras la eliminación de Inglaterra del Mundial
Tuchel sabe lo que eso implica. Tras la amarga derrota 1-2 (0-0) en la semifinal contra Argentina, el sensacionalista The Sun tituló: «Los aficionados ingleses están furiosos con Tuchel: es su culpa», en un análisis rápido de los comentarios de Internet.
El técnico es criticado por cambios «cobardes» tras la ventaja 1-0. «Es desgarrador. Los cambios de Tuchel le salen por la culata», añadió el Mirror. El Telegraph sentenció: «Las críticas durarán años».
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Thomas Tuchel: «Millones de entrenadores aficionados lo sabrán mejor que yo»
Serán días duros. Tuchel quedó en shock y, tras defender el cambio a defensa de cinco, admitió: «Millones de entrenadores aficionados lo sabrán mejor que yo».
Harry Kane permaneció varios minutos quieto tras el pitido final. «Lo siento por los chicos, por el equipo y por la afición», dijo la estrella del Bayern. «Hicimos un buen partido e intentamos mantener el 1-0, dimos todo, pero no bastó».
Para el partido por el tercer puesto del sábado contra los franceses, también decepcionados, los ingleses deberán motivarse de nuevo. Les costará. «Ha habido muchos obstáculos y demasiadas humillaciones a lo largo de los años», recordó The Telegraph. «Pero cuando Inglaterra ganaba a cinco minutos del final en una semifinal del Mundial, pareció que esta vez podría ser diferente». Al final, sin embargo, Inglaterra siguió siendo Inglaterra.
La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026
Posición Jugador Club Portero Jordan Pickford Everton Portero Dean Henderson Crystal Palace Portero James Trafford Manchester City Defensa Marc Guehi Crystal Palace Defensa Dan Burn Newcastle United Defensa Ezri Konsa Aston Villa Defensa Reece James Chelsea Defensa Nico O'Reilly Manchester City Defensa Jarell Quansah Bayer Leverkusen Defensa Tino Livramento Newcastle United Defensa John Stones Manchester City Defensa Djed Spence Tottenham Centrocampista Jude Bellingham Real Madrid Centrocampista Declan Rice Arsenal Centrocampista Kobbie Mainoo Manchester United Centrocampista Eberechi Eze Arsenal Centrocampista Morgan Rogers Aston Villa Centrocampista Jordan Henderson Brentford Centrocampista Elliot Anderson Nottingham Forest Delantero Harry Kane Bayern de Múnich Delantero Bukayo Saka Arsenal Delantero Anthony Gordon Newcastle United Delantero Ollie Watkins Aston Villa Delantero Marcus Rashford Barcelona Delantero Noni Madueke Arsenal Delantero Ivan Toney Al-Ahli
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