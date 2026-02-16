«Es su club»: el Manchester United ha comunicado que Marcus Rashford podría volver del Barcelona bajo la dirección de Michael Carrick

Thornley trabajó tanto con el United como con Inglaterra y afirma que «conoce» bien a Rashford, y cree que se podría convencer al delantero para que regresara al club, siempre y cuando el entrenador interino Michael Carrick siga al mando.

En declaraciones a The Busby Way a través de talkSPORT, afirmó: «Lo diré, no me importa, conozco a Marcus y, si no le gusta lo que digo, no me importa.

Se volvió infeliz. Se convirtió en una persona diferente. Veía a este jugador que solía ser un chico feliz y encantador, ahora deprimido, especialmente en el club.

Fuera del club, solía verlo de vez en cuando, y estaba bien fuera del club, pero dentro del club tenía un comportamiento que no era nada bueno.

Luego eso se trasladó al campo, y cuando lo veías caminar, solo querías que mostrara energía, que es lo que Michael Carrick está haciendo ahora.

Está sacando energía de los jugadores, y eso es lo que querías de Marcus, pero no lo conseguías, y básicamente lo echó por la borda.

Para mí, él ha tirado por la borda la mitad de su carrera en el Manchester United, más que habérsela quitado».