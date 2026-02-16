Getty
«Es su club»: el Manchester United ha comunicado que Marcus Rashford podría volver del Barcelona bajo la dirección de Michael Carrick
Rashford, respaldado para su regreso
Thornley trabajó tanto con el United como con Inglaterra y afirma que «conoce» bien a Rashford, y cree que se podría convencer al delantero para que regresara al club, siempre y cuando el entrenador interino Michael Carrick siga al mando.
En declaraciones a The Busby Way a través de talkSPORT, afirmó: «Lo diré, no me importa, conozco a Marcus y, si no le gusta lo que digo, no me importa.
Se volvió infeliz. Se convirtió en una persona diferente. Veía a este jugador que solía ser un chico feliz y encantador, ahora deprimido, especialmente en el club.
Fuera del club, solía verlo de vez en cuando, y estaba bien fuera del club, pero dentro del club tenía un comportamiento que no era nada bueno.
Luego eso se trasladó al campo, y cuando lo veías caminar, solo querías que mostrara energía, que es lo que Michael Carrick está haciendo ahora.
Está sacando energía de los jugadores, y eso es lo que querías de Marcus, pero no lo conseguías, y básicamente lo echó por la borda.
Para mí, él ha tirado por la borda la mitad de su carrera en el Manchester United, más que habérsela quitado».
La buena racha de Rashford en el Barça
Durante su etapa en el Barça, Rashford ha sido titular en 13 partidos de La Liga, marcando cuatro goles y registrando seis asistencias en la liga.
Ha dejado claro que quiere quedarse en España, a pesar de las palabras de un experto en tejidos blandos.
« Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y lo doy todo. El objetivo es ganar. El Barça es un club enorme y fantástico, creado para ganar títulos», afirmó.
Y cuando se le preguntó por sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado a Barcelona, el versátil delantero añadió: «Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien acogido.
Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida va muy rápido, las cosas cambian y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente centrado en eso. Todo ha sido fantástico con el cuerpo técnico y mis compañeros; no tengo ninguna queja».
«Es su club».
Sin embargo, el masajista cree que Rashford querrá volver.
Dijo: «Sí, realmente lo creo, porque es su club.
Ama al club y sigue teniendo talento, sin duda, y lo está demostrando en Barcelona, pero lo que necesita es volver a tener consistencia y hambre. Es el hambre lo que necesita».
El entrenador Hansi Flick ha revelado su esperanza de que Rashford siga rindiendo al máximo y ha declarado a los periodistas: «Creo que tiene mucho potencial que demostrar. Siempre nos centramos en los goles, en el pase final... porque siempre hay margen de mejora. Pero con su velocidad y su técnica, puede aportarnos mucho más. Estoy encantado, pero tiene mucho más potencial.
Siempre hay margen de mejora. Pero con su velocidad y técnica, puede aportarnos mucho más. Estoy encantado con lo que nos está dando, pero tiene mucho más potencial. Quiero que todos den lo mejor de sí mismos.
Se trata de la mentalidad, la actitud durante los entrenamientos... Eso es lo que queremos ver. Esforzarse siempre por ser mejor».
¿Qué viene después?
Rashford está actualmente de baja por una lesión de rodilla y se perderá el partido del Barcelona contra el Girona. Mientras tanto, el United jugará contra el Everton dentro de una semana. El equipo de Carrick ocupa actualmente el cuarto puesto en la tabla de la Premier League.
