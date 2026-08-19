Garlick ha dado la noticia que todo aficionado del Arsenal estaba esperando, al insistir en que el futuro de Arteta en el club se resolverá «muy pronto». El español, que puso fin la pasada temporada a la espera de dos décadas del club por un título de la Premier League, ha entrado en el último año del contrato que firmó en 2024.

A pesar de que el tiempo corre, la cúpula del Emirates Stadium mantiene una total calma con respecto a la situación y ve un nuevo contrato como una formalidad más que como una preocupación. El foco ha seguido puesto firmemente en el terreno de juego y en el mercado de fichajes en curso, pero el trabajo administrativo para asegurar la continuidad de Arteta a largo plazo está llegando ya a su conclusión.