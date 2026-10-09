En una rueda de prensa el viernes, Mourinho respondió a las críticas: "Es ridículo. Pensaba que había suficientes 'casos' reales en el mundo del fútbol en las últimas semanas, pero parece que no eran suficientes.

"Hay casos gigantes como el del [Manchester City], como la vieja historia de la que no os gusta hablar [Negreira], como la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador.

"Pero no ha sido suficiente. El Real Madrid es el Real Madrid. Pensaba que la primera pregunta podría ser sobre cosas reales, un partido difícil... Pero aquí estamos".

Defendiendo la profesionalidad de la plantilla y el calendario de rehabilitación de Mbappe, el técnico añadió: "No miento. La verdad es que en este periodo los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional. Los que estaban lesionados vinieron directamente a Valdebebas, recibieron su diagnóstico y obtuvieron su plan de recuperación.

"Mbappe estuvo aquí, recibió su diagnóstico, fue a un consultor externo, porque su rodilla tiene un historial que no puedes olvidar, y hubo total acuerdo con el diagnóstico del Real Madrid y este consultor externo. En cuanto a su recuperación, no tenéis por qué conocer todos los detalles. Pero entonces entramos en el terreno de buscar problemas".

Aclarando los destinos del jugador, Mourinho dijo: "[En París] era un club que no era un club. Era un club que había sido transformado para un evento privado. Luego, en Suiza, era solo un hotel, con pequeñas casas, y cada casa tenía algunas bicicletas para llegar a donde estaban los restaurantes y el spa. Era tranquilidad absoluta".



