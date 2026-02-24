Getty Images Sport
«¡Es ridículo!» - El Chelsea cometió «errores garrafales» al despedir a Enzo Maresca, ya que «algo no iba bien» con Liam Rosenior, insiste Jon Obi Mikel
La sorprendente salida de Maresca del Chelsea
La salida de Maresca fue una sorpresa para muchos, tras una breve pero exitosa etapa en la que devolvió los trofeos y el prestigio europeo al oeste de Londres, antes de que un malentendido con la directiva del club provocara su despido.
El técnico italiano disfrutó de un fructífero periodo al frente del equipo, en el que consiguió la Conference League y el Mundial de Clubes, al tiempo que garantizaba que los Blues estuvieran bien encaminados para clasificarse para la Liga de Campeones. Sin embargo, una mala racha de solo una victoria en sus últimos siete partidos de la Premier League fue el catalizador para que la directiva tomara la decisión.
Liam Rosenior fue rápidamente nombrado su sucesor y, aunque el exentrenador del Estrasburgo logró inicialmente mejorar los resultados, los recientes tropiezos contra el Leeds y el Burnley han llevado a iconos del club como Mikel a cuestionar si se está siguiendo el camino correcto en Stamford Bridge.
Mikel critica el «grave error» de la directiva del Chelsea
En el podcast Obi One, Mikel no se anduvo con rodeos a la hora de valorar la situación actual de su antiguo club. El nigeriano, que pasó más de una década en el oeste de Londres, expresó su incredulidad ante la decisión de prescindir de un entrenador que había modernizado el estilo de juego del equipo. Sugirió que los cimientos construidos bajo el régimen anterior se han descartado con demasiada precipitación, dejando a la plantilla en un estado de transición que ha frenado su impulso en la carrera por los cuatro primeros puestos.
«Teníamos a Enzo Maresca. Ya lo he dicho, creo que fue un gran error despedirlo. Es ridículo», afirmó Mikel en el podcast Obi One. «Sí, un entrenador que nos ganó la Copa Mundial de Clubes, nos ganó la Conference League, teníamos cierta identidad en nuestra forma de jugar. Dimos un paso adelante y hemos retrocedido cinco. Liam ha llegado y ha ganado partidos, pero hay algo que falta. Algo no está del todo bien».
Costosos errores ponen en duda a Rosenior
El periodo de luna de miel de Rosenior parece haber llegado a su fin tras los frustrantes resultados contra el Burnley y el Leeds. El Chelsea empató 1-1 con el Burnley, en un partido en el que Wesley Fofana fue expulsado, y desperdició una ventaja de dos goles para empatar 2-2 con el Leeds. Estos puntos perdidos han resultado costosos en la reñida lucha por la clasificación para la Liga de Campeones, lo que ha permitido a los rivales acortar distancias y ha aumentado el escrutinio sobre el enfoque táctico de Rosenior a medida que se acerca el final de la temporada.
A pesar de las críticas de exjugadores como Mikel, Rosenior ha mantenido un sólido promedio de puntos por partido desde su llegada a Londres. Sin embargo, la falta de una «identidad» clara, un tema recurrente en las críticas de Mikel, ha dejado a la afición inquieta. La insistencia del excentrocampista en que el club ha dado «cinco pasos atrás» refleja una creciente preocupación por que los avances tácticos logrados durante la etapa de Maresca se hayan sacrificado en aras de un pragmatismo a corto plazo que ahora está empezando a fallar.
¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
La presión sobre Rosenior se intensificará a medida que el Chelsea se prepara para una serie de partidos brutales que podrían definir su temporada. Los Blues ocupan actualmente el quinto puesto en la tabla de la Premier League, empatados a puntos con el Liverpool, sexto clasificado, tras sus recientes empates. Con la carrera por los puestos europeos cada vez más reñida, cada punto es vital, pero el calendario que se avecina ofrece poco respiro a un equipo que, según Mikel, carece actualmente de los ingredientes necesarios para alcanzar un éxito sostenido al más alto nivel.
El Chelsea debe afrontar dos desplazamientos al Arsenal y al Aston Villa en sus dos próximos partidos, antes de una intimidante serie de encuentros que incluye recibir al Newcastle United y al Manchester City, con un viaje al Everton como interludio. Con la carrera por la Champions League en un puño y las leyendas del club expresando públicamente su descontento, Rosenior se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha para demostrar que la «ridícula» decisión de la directiva de cambiar de entrenador a mitad de temporada fue realmente la correcta para el futuro del club.
